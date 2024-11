Die Novartis-Aktie zeigt sich am Handelstag volatil, trotz ermutigender Geschäftsergebnisse im letzten Quartal. Mit einem Eröffnungskurs von 92,91 CHF an der SIX Swiss Exchange verzeichnete das Papier zunächst leichte Verluste. Im Tagesverlauf pendelte der Kurs zwischen 92,46 CHF und 92,91 CHF, was die aktuelle Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass Novartis im jüngsten Quartal einen deutlichen Gewinnsprung verbuchen konnte. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,75 CHF im Vorjahreszeitraum auf 1,37 CHF, während der Umsatz um 6,73 Prozent auf 11,11 Milliarden CHF zulegte.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 7,59 USD je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 3,30 CHF auf 3,80 USD erwartet, was das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Leistungsfähigkeit unterstreicht. Analysten sehen mittelfristig weiteres Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,63 CHF für die Novartis-Aktie festgelegt. Trotz der aktuellen Kursschwankungen bleibt das 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF in Reichweite, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent entspricht.

