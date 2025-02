Hagen (ots) -Viele Kosmetikerinnen sehen ihr Studio in erster Linie als Herzensangelegenheit - doch erst mit einem unternehmerischen Ansatz kann es langfristig florieren. Wie aber gelingt es, das eigene Geschäft strategisch auf Wachstum auszurichten und nachhaltig zu skalieren?Während ihre fachliche Expertise meist hervorragend ist, fehlt es vielen Kosmetikerinnen noch immer an betriebswirtschaftlicher Planung. Dadurch bleibt nicht nur an grundlegender wirtschaftlicher Erfolg aus, sondern auch die nötige Überlebensfähigkeit. So liegt ihre Herausforderung grundsätzlich in der Transformation eines Einzelunternehmens hin zu einer professionell geführten Firma mit nachhaltigem Wachstum. "Eine rein handwerkliche Sichtweise begrenzt das Potenzial eines Studios erheblich", mahnt Banu Suntharalingam, Geschäftsführerin von Beautyholic. "Erfolg beginnt im Kopf - und genau hier liegt oft die größte Herausforderung: Erst mit einem unternehmerischen Mindset lassen sich langfristige Strategien zur Skalierung erfolgreich umsetzen.""Die Transformation einer persönlichen Leidenschaft in ein florierendes Unternehmen erfordert daher ein bewusstes Umdenken sowie eine klare Strategie", fügt sie hinzu. Daher fokussiert sich der Ansatz von Banu Suntharalingam darauf, Inhaberinnen von Kosmetikstudios methodisch und strategisch beim Wachstum ihrer Studios zu unterstützen. Mit Beautyholic hat sie bereits über 450 Studios in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich repositioniert und auf Skalierungskurs gebracht. Basierend auf ihrer langjährigen Expertise hat Banu Suntharalingam zu diesem Zweck ein Sechs-Stufen-Modell entwickelt, das die essenziellen Schritte zur Umsatzsteigerung abbildet. Wie es im Detail aussieht und inwieweit Kosmetikerinnen in unterschiedlichen Stadien ihres unternehmerischen Fortschritts davon profitieren, erfahren Sie hier.Stufe 1: Marketing, Angebot und TermingestaltungIn der Gründungsphase liegt der Fokus auf der richtigen Positionierung und Angebotsgestaltung. Viele Kosmetikerinnen setzen auf ein breites Behandlungsspektrum, doch nicht jedes Angebot bringt tatsächlich Umsatz. Eine durchdachte Preisstruktur und effiziente Termingestaltung sind essenziell, um regelmäßig Neukunden zu gewinnen. Ergänzend sorgt ein gezieltes Marketing dafür, dass das Studio sichtbar bleibt und Kundenströme kontinuierlich fließen.Stufe 2: Grundlegende Maßnahmen zur KundenbindungSobald ein monatlicher Umsatz von 8.000 bis 15.000 Euro erreicht ist, rückt die Kundenbindung in den Mittelpunkt. In dieser Phase zeigt sich, wie gut das Studio seine Kunden langfristig hält. Durch gezielte Maßnahmen wie Treueprogramme, exklusive Angebote und Upselling-Strategien kann der Umsatz pro Kundin gesteigert werden. Empfehlungsmarketing spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle - zufriedene Stammkunden sind die beste Werbung für das Studio.Stufe 3: Einstellung wichtiger MitarbeiterBei einem Umsatz zwischen 15.000 und 25.000 Euro monatlich wird es Zeit für Verstärkung. Hier scheitern viele Kosmetikerinnen an der Vorstellung, dass nur sie selbst ihre hohen Qualitätsansprüche erfüllen können. Doch durch kluge Schulung und klare Standards lässt sich Know-how weitergeben, sodass Mitarbeiter zuverlässig Behandlungen übernehmen können. Der große Vorteil: Die Inhaberin gewinnt wertvolle Zeit für strategische Aufgaben und private Erholung.Stufe 4: Aufbau und Entwicklung eines verlässlichen TeamsMit einem Monatsumsatz von 25.000 bis 40.000 Euro wächst nicht nur das Geschäft, sondern auch die Verantwortung. Die Herausforderung liegt nun darin, ein stabiles Team aufzubauen und weiterzuentwickeln. Regelmäßige Schulungen, klare Prozesse und eine motivierende Unternehmenskultur sind entscheidend, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Gut ausgebildete Mitarbeiter sorgen für ein hochwertiges Kundenerlebnis und tragen maßgeblich zur Reputation des Studios bei.Stufe 5: Prozessoptimierung zur Festigung des ErfolgsAb einem Umsatz von 40.000 bis 60.000 Euro stehen Effizienz und Skalierung im Vordergrund. Jetzt geht es darum, Prozesse so zu strukturieren, dass das Studio auch ohne die ständige Kontrolle der Inhaberin reibungslos läuft. Automatisierte Abläufe, eine smarte Terminplanung und gezielte Controlling-Maßnahmen ermöglichen nachhaltiges Wachstum und eröffnen neue Möglichkeiten für Expansion.Stufe 6: Expansion und Ausbau des eigenen AngebotsMit einem Monatsumsatz von über 60.000 Euro ist der ideale Zeitpunkt für die nächste große Herausforderung: die Expansion. Ob ein zweiter Standort, Franchise-Modelle oder digitale Angebote - wer sein Studio strategisch aufgebaut hat, kann nun sein Wissen und seine Strukturen vervielfältigen. Die erlernten Prozesse lassen sich übertragen, und das Unternehmen kann nachhaltig weiterwachsen.