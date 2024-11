Zum 01.11.2024 hat Nicole Westphal die Leitung der deas-Niederlassung in Frankfurt am Main übernommen. Sie wird u. a. eine enge Zusammenarbeit mit der Niederlassung in Koblenz sicherstellen. Das Team des Industrieversicherungsmaklers soll zukünftig noch weiterwachsen. Leitung der deas-Niederlassung in Frankfurt am Main liegt in neuen Händen: Zum 01.11.2024 hat Nicole Westphal diese Position übernommen. Gemeinsam mit den Führungskräften der Niederlassung Koblenz soll sie eine enge Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...