Experte MMCrypto enthüllt seine TOP 10 Altcoins für eine Explosion im kommenden Bullenmarkt

MM Crypto droppt in seinem neuen Video seine Top-10-Altcoins, die er gekauft hat, um seine Bitcoin-Bestände aufzustocken und auf große Gewinne in den nächsten Jahren zu setzen. Mit über 570.000 Followern auf YouTube und 1,5 Millionen auf X genießt er in der Szene viel Aufmerksamkeit, und diese Liste seiner favorisierten Altcoins hat es in sich.

Top Altcoin - Die Nummer 2

Ganz oben auf der Liste: Ethereum. Obwohl ETH momentan bei etwa 3.000 US-Dollar liegt, sieht MM Crypto eine riesige Chance. Historisch gesehen, ziehen Altcoins oft nach, wenn Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht hat. Ethereum gilt für ihn als eine stabile Wahl mit ordentlich Potenzial nach oben.

Auch Ethereum hat ordendlich gesteigert, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/

Danach kommt BNB. Der Binance-Token hat ein solides Netzwerk hinter sich und profitiert von der Dominanz der Plattform. MM Crypto hat Millionen in BNB gesteckt, weil er an das "Winner-Takes-All"-Prinzip glaubt. Das Risiko sieht er hier als relativ gering an, mit einer dennoch lohnenden Upside.

Eine Überraschung: Dogecoin. Trotz seines Meme-Charakters und der begrenzten Funktionalität des Coins setzt MM Crypto auf Dogecoin - nicht zuletzt wegen Elon Musks Unterstützung und der Begeisterung, die der Coin in jedem Bullenmarkt entfacht. Der Coin ist bereits um 400 Prozent gestiegen, aber MM Crypto glaubt, dass da noch mehr kommt. Denn auch andere Memecoins wie Crypto All Stars ($STARS) können im bullischen Umfeld schnell an Wert gewinnen und mit der niedrigen Marktkapitalisierung um das 100-Fache steigen.

Hier zu Crypto All Stars.

Blockchain Projekte und Alternativen

Sui (SOI) reiht sich auch in die Liste seiner ein. Sui könnte wegen seiner starken Kapitalzufuhr und einer Markteinführung im letzten Bärenmarkt großen Spielraum für Wachstum haben. Laut MM Crypto fließt mehr Kapital in Sui als in Ethereum und Solana zusammen - er sieht hier also einen klaren Vorteil.

BITCOIN & ALTCOIN TRADE UPDATE!



$14'500'000 profits pic.twitter.com/soHg2PGs8l - MMCrypto (@MMCrypto) November 11, 2024

Eine spannende Ergänzung ist Ordinal - ein Altcoin, der auf Bitcoin basiert. MM Crypto sieht in Ordinals vielversprechendes Potenzial als Bitcoin-basiertes NFT-Projekt. Für ihn ein weiterer Schritt, um Bitcoin-Bestände durch Altcoins zu vermehren.

Auch Telegram Network Token (TON) ist dabei. Mit Millionen von Telegram-Nutzern, die bereits in der Krypto-Welt aktiv sind, könnte TON eine riesige Zielgruppe erreichen und damit langfristig im Wert steigen. Der Token hat die Möglichkeit, richtig Fahrt aufzunehmen.

Ebenfalls auf der Liste: Solana. Trotz seines begrenzten Aufwärtspotenzials gehört Solana für ihn zu den stabileren Projekten und ist solide genug für einen Platz im Portfolio, auch wenn der 100x hier nicht zu erwarten ist.

Die restlichen drei Coins seiner Top 10 teilt MM Crypto ausschließlich auf einer anderen Plattform mit, um den Followern die volle Einsicht in seine Tradingstrategie zu geben.

Altcoinmarkt und ICOs

Gerüchten auf der Social Media Plattform X zufolge investiert der Experte auch immer gerne in Presale, also junge Projekte, welche kurz vor dem Start an den dezentralen Börsen stehen. Dabei tritt immer öfter der Name Flockerz in Erscheinung, woraufhin die Token genauer unter die Lupe genommen wurde.

Die Website von Flockerz.

Memecoin mit Geschichte, Quelle: https://flockerz.com/de

Mit dem Ticker $FLOCK präsentiert sich Flockerz als revolutionäres "Vote-To-Earn"-Projekt, bei dem die Community über jede Entscheidung abstimmt und dafür belohnt wird. Die Idee: Die Macht liegt in den Händen der Nutzer, die durch ihre Stimmen nicht nur die Zukunft des Projekts gestalten, sondern auch direkt davon profitieren.

Das Herzstück von Flockerz ist "Flocktopia", eine innovative DAO (Dezentrale Autonome Organisation). Hier können Token-Inhaber ihre Stimmen abgeben und erhalten im Gegenzug Belohnungen - ein Konzept, das die traditionelle Krypto-Welt auf den Kopf stellt. Statt zentraler Kontrolle steht hier die Gemeinschaft im Mittelpunkt, was dem Projekt eine besondere Dynamik verleiht.

Die Token-Verteilung von Flockerz ist durchdacht: 20% gehen an die frühen Unterstützer während des Presales, 25% sind für das Staking reserviert, weitere 25% fließen in den DAO-Tresor, 10% sind für den Handel auf Börsen vorgesehen und 20% werden für Marketingmaßnahmen eingesetzt. Dieses Modell soll sicherstellen, dass sowohl die Community als auch die Weiterentwicklung des Projekts gefördert werden.

Mit Slogans wie "Join the $FLOCK, where every Flocker has a voice" wirbt das Projekt für eine aktive Teilnahme und verspricht, die Krypto-Welt zu revolutionieren. Ob Flockerz tatsächlich das nächste große Ding wird oder nur ein weiterer Hype im Meme-Coin Bereich bleibt, wird die Zeit zeigen. Dennoch zeigt die Community rund um das Projekt einiges an Engagement, und mit 1,6 Millionen US-Dollar im Presale könnte hier schon eine gute Basis für einen Raketenstart gelegt sein.

Hier Flockerz Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.