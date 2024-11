Krypto Prognose: Dieser Trend schlägt im kommenden Jahr alles

Kryptowährungen erfreuen sich in der aktuellen Marktphase großer Beliebtheit. Bitcoin konsolidiert mit leichten Gewinnmitnahmen oberhalb von 87.000 US-Dollar. Auch Ethereum und Altcoins zogen zuletzt kräftig an und bringen neues Interesse in den digitalen Währungsmarkt. Die Marktkapitalisierung stieg mittlerweile auf rund 3 Billionen US-Dollar - Tendenz schnell steigend. Da scheint es wenig verwunderlich, dass sich Anleger auf die Suche nach den besten Krypto-Trends für 2025 machen. Ein führender Experte nennt nun das zentrale Narrativ, das seiner Meinung nach Bitcoin und Co. deutlich outperformen könnte.

Dieser Krypto-Trend könnte 2025 explodieren

Meme-Coins zeigen 2024 relative Stärke, das Marktsegment boomt. Auch in den letzten Tagen führt kaum ein Weg am wertvollsten Vertreter vorbei, dem Dogecoin.

Der folgende Analyst prognostiziert nun, dass künftig nicht einfach belanglose Meme-Coins im Vordergrund stehen werden, sondern jene, die kultähnliche Anhängerschaften aufbauen. Murad Mahrudov sieht eine steigende Bedeutung von Krypto-Projekten, die wie eine Art Bewegung oder "Kult" auftreten und loyale, engagierte Communities aufbauen können. Solche Meme-Coins, die nicht nur finanzielle Interessen ansprechen, sondern tiefergehende emotionale Bindungen und Gemeinschaftsgefühle erzeugen, könnten die alten Meme-Coins outperformen. Indem diese kultigen Bewegungen um ein Finanzasset entstehen, schaffen sie eine neue Form von Loyalität und Einfluss, die im Krypto-Markt auf lange Sicht besonders starke Wertentwicklung verspricht.

Der Analyst rechnet damit, dass diese Bewegungen in den kommenden zwölf Monaten überdurchschnittlich performen werden.

Cults are everywhere in the World.



Cults with a financial asset will outgrow those without.



Memecoin Cults will outperform EVERYTHING in the next 12 months. pic.twitter.com/PwmTgjUNdT - Murad (@MustStopMurad) November 11, 2024

Krypto-Tipp: Flockerz erreicht 1,6 Mio. $ Meilenstein - neuer Vote-to-Earn-Meme-Coin

Ein weiterer Trend könnten Meme-Coin sein, die spaßige Projekte mit einem klaren Mehrwert verbinden. So gibt es beispielsweise Projekte, die nicht ausschließlich auf Kursgewinne abzielen, sondern zusätzlich Belohnungen anbieten.

Der Kryptomarkt lockt risikobereite Anleger auch im November 2024 mit einer Vielzahl von Presales, die Chancen auf hohe Renditen bieten, aber auch steigende Risiken beinhalten. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist Flockerz - ein Meme-Coin, der sich durch innovative Governance-Strukturen abhebt und bereits rund 1,6 Millionen US-Dollar an Investitionen sammeln konnte.

Anders als viele traditionelle Meme-Coins setzt Flockerz auf eine dezentrale Organisationsstruktur, die es der Community ermöglicht, in zentralen Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Durch die dezentrale autonome Organisation "Flocktopia" haben Token-Inhaber das Recht, an Abstimmungen teilzunehmen, wobei ihr Stimmrecht auf der Menge ihrer gehaltenen Tokens basiert.

Ein wesentlicher Bestandteil des Flockerz-Modells ist das "Vote-to-Earn"-Konzept. Hierbei erhalten Nutzer, die aktiv an Abstimmungen teilnehmen, zusätzliche FLOCK Token als Belohnung. Diese Struktur knüpft an erfolgreiche Trends wie "Play-to-Earn" und "Move-to-Earn" an. Hier können Anleger also passive Belohnungen verdienen. Flockerz bietet somit mehr Einfluss und Anreize für seine Community.

Der Großteil der FLOCK Token ist für die Community vorgesehen, um die Dezentralisierung zu stärken. So fließen 25 Prozent der gesamten Tokenmenge in Staking-Belohnungen, um die aktive Teilnahme zu fördern. Ein weiteres Viertel wird in die Treasury eingebracht, um die "Vote-to-Earn"-Belohnungen zu finanzieren. Der Presale umfasst 20 Prozent der Tokens, während zusätzliche Mittel für Liquidität und Marketing bereitgestellt werden.

Investoren können sich in den Presale mit Kryptowährungen wie ETH, BNB und USDT einkaufen oder sogar per Kreditkarte investieren. Eine weitere Anreizstruktur bietet das Staking mit einer Rendite von aktuell rund 1200 Prozent APY. Doch bereits in den kommenden 24 Stunden kommt es hier zur nächsten Preiserhöhung, sodass sich Investoren für maximale Buchgewinne beeilen müssen.

