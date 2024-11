Heidelberg (ots) -Schwächelnde Konjunktur, kriselnde Automobilbranche, Werkschließungen und Stellenabbau - die aktuelle Wirtschaftslage sorgt auch am Arbeitsmarkt für wachsende Unsicherheit. Sich weiterzubilden und neue, in Unternehmen gefragte Kompetenzen aufzubauen, ist daher wichtiger denn je.Um möglichst viele Menschen noch gezielter zu fördern und in zukunftssichere Berufe zu begleiten, hat der Bildungsanbieter GFN sein bundesweites Kursangebot jetzt um Online-Weiterbildungen im Blended Learning erweitert.Vielfältige Kursangebote im IT- und digitalen BereichAls führender Anbieter für geförderte berufliche Weiterbildung im IT- und digitalen Bereich setzt die GFN GmbH auf ein arbeitsmarktnahes Kursangebot, das eng auf den Bedarf in modernen Unternehmen abgestimmt ist.Die Kurse umfassen sowohl klassische IT-Bereiche wie Programmierung, IT-Administration und EDV als auch Zertifizierungen für Jobrollen im Online-Marketing oder im Projektmanagement.Vermittelt werden Fach-, Methoden- und digitale Kompetenzen, mit denen die Teilnehmenden nach erfolgreichem Abschluss in zukunftssichere Berufe einsteigen können.Individuell für neue Herausforderungen der Arbeitswelt rüstenDie Teilnehmenden bilden sich in einem Mix aus festen Unterrichtseinheiten, Praxisphasen in Kleingruppen und Lernen mit digitalen Lernmodulen - z. B. Videos oder Audios - individuell weiter.Durch zunehmend personalisierte Lernpfade und eine 1:1 Lernbegleitung wird sichergestellt, dass jede:r Einzelne kontinuierlich Fortschritte macht und seine bzw. ihre Lernziele erreicht.Die Kursteilnehmenden lernen den Umgang mit aktuellen Technologien und bauen bei Arbeitgebern gefragte Schlüsselkompetenzen für die digitale Zusammenarbeit auf. Das Gelernte kann in Quizzen, simulierten Arbeitsszenarien und Lernlaboren direkt angewendet und vertieft werden - und ist später im Job sofort einsetzbar.Unverbindlich informieren & kostenlos teilnehmenDie Vollzeit- und Teilzeit-Kurse im Blended Learning sind deutschlandweit verfügbar und starten im nächsten Jahr. Mit einer Förderung wie dem Bildungsgutschein (https://www.gfn.de/bildungsgutschein/) der Arbeitsagentur ist die Teilnahme an den Kursen in der Regel kostenlos.Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich informieren und einen Platz im Wunsch-Kurs sichern. Bei Fragen zu den Kursen oder Fördermöglichkeiten stehen die erfahrenen Berater:innen von GFN gerne zur Verfügung - kostenfrei und unverbindlich.Pressekontakt:Stephanie DümigTelefon: +49 6221 8322-0presse@gfn.deOriginal-Content von: GFN GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7749/5907289