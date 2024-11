© Foto: DALL*E

Ein schwaches Marktumfeld für Biokraftstoffe hat Verbio den Start in das neue Geschäftsjahr verhagelt. Keine Power am Markt für Biokraftstoff! Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stand im ersten Geschäftsquartal (bis Ende September) ein Verlust von 6,6 Millionen Euro, wie Verbio am Dienstag mitteilte. Ein Jahr konnte der Biokraftstoffhersteller noch mit einem operativen Gewinn von 49 Millionen Euro glänzen, als Verbio noch von vertraglich fixierten und für das Unternehmen attraktiveren Prämien für Treibhausgasminderungen (THG) profitieren konnte. Nun aber sei die Nachfrage im deutschen Markt zurückgegangen, hieß es weiter. Der Umsatz im ersten Quartal schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr …