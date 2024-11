PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben die Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag schon wieder mehr als eingebüßt. Unsicherheiten über die wirtschaftspolitischen Folgen der Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump belasteten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 2,25 Prozent auf 4.744,69 Punkte auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Am Nachmittag nahm der Druck auf die Kurse immer mehr zu.

Damit entkoppeln sich die Börsen Europas und der USA zunehmend. Während es in New York und an der Nasdaq zuletzt immer wieder Rekorde gab, richten die europäischen Märkte ihren Blick eher nach unten.

Der schweizerische Leitindex SMI fiel um 1,60 Prozent auf 11.712,09 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,22 Prozent auf 8.025,77 Punkte nach unten./bek/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545