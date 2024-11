Das Buch Apple Music: 100 Best Albums soll die hundert bedeutendsten Alben der Musikgeschichte mit Illustrationen und Hintergrundinformationen abbilden. Günstig ist es nicht. Seit 2015 hat Apple mit Apple Music einen eigenen Musik-Streaming-Dienst am Start. 2024 folgt mit dem Werk Apple Music: 100 Best Albums die passende Lektüre. Wer sich das Buch leisten möchte, muss zum einen tief in die Tasche greifen und sehr schnell sein. Der Verlag Assouline ...

Den vollständigen Artikel lesen ...