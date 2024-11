© Foto: Folker Hellmeyer - Netfonds AG

Im Interview mit wO TV äußert sich Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, zu den aktuellen Entwicklungen in den USA und Europa. Trotz der politischen Unsicherheiten bleibt er für die USA optimistisch: "Die Aufbruchsstimmung in den USA ist deutlich spürbar", betont Hellmeyer. Er sieht in der Trump-Politik Chancen für die US-Wirtschaft. "Trumps Ziel, Energie günstiger zu machen und Steuern zu senken, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der USA", erklärt er. Das könnte Investitionen aus Europa anziehen, während die europäischen Rahmenbedingungen, insbesondere in Deutschland, nicht mithalten können. Herausforderungen für Deutschland Im Gegensatz zu den USA sieht Hellmeyer für Deutschland …