Die Xiaomi-Aktie erlebte am Frankfurter Börsenparkett eine Berg- und Talfahrt. Trotz beeindruckender Quartalsergebnisse verzeichnete das Papier deutliche Kursverluste. Im Tagesverlauf fiel die Aktie um bis zu 3,6 Prozent auf 3,38 Euro. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngst veröffentlichten Finanzzahlen des chinesischen Technologiekonzerns. Für das am 30. Juni abgeschlossene Quartal meldete Xiaomi einen Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD, was eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,16 HKD darstellt. Auch der Umsatz legte kräftig zu und stieg um beachtliche 27,57 Prozent auf 95,95 Milliarden HKD.

Langfristige Perspektive bleibt positiv

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche zeigt sich die langfristige Entwicklung der Xiaomi-Aktie robust. Mit einem aktuellen Kurs von 3,42 Euro liegt das Papier deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 1,43 Euro, das am 5. Februar 2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,774 CNY je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 19. November erwartet werden, könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben und möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

