Was für ein Ritt den die Xiaomi-Aktie gerade vollzieht. In den letzten zwölf Monaten hat das chinesische Tech-Unternehmen über 250 Prozent zugelegt und vor kurzem sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Aber was steckt eigentlich hinter diesem unglaublichen Höhenflug? Zwischen politischem Rückenwind, fetten Innovationen und einem ganz schön wilden Chartbild stellt sich die Frage: Ist jetzt der richtige Moment, um noch in diesen Hype einzusteigen, oder steht uns bald ein großer Korrektur-Dämpfer bevor? Wir schauen uns Xiaomi für Sie genauer an und klären warum dieses Unternehmen gerade in aller Munde ist und was das für Ihr Depot bedeuten könnte.

Xiaomi macht vieles möglich - jetzt auch bei Autos

Nach Jahren strenger Regulierungen kommt jetzt richtig Rückenwind und genau das kommt Xiaomi zugute. Aber nicht nur das. Auf technischer Seite geht es auch rund. Das KI-Startup DeepSeek beweist, dass China in Sachen Künstliche Intelligenz ordentlich mit den US-Giganten mithalten kann. Damit kann Xiaomi vor allem in den Bereichen Smart Devices und Softwareintegration richtig aufdrehen. Und als ob das nicht genug wäre, mischt Xiaomi jetzt auch im Automobilsektor mit. Der Elektro-Sportwagen SU7, der auf dem Shanghai International Circuit den alten Porsche-Rekord geknackt hat, ist ein echter Blickfang und das zu einem stolzen Preis von umgerechnet 105.000 Euro, was aber angesichts der Leistung im Vergleich zu den Mitbewerbern in diesem Segment, günstig ist. Kurzum: Xiaomi stellt sich als richtig ambitionierter Player auf, der in verschiedenen Bereichen das Feld neu aufmischt.

Charttechnik

Schauen wir auf den Chart. Hier zeigt sich, dass die Aktie seit Herbst 2024 in einem unaufhaltsamen Aufwärtstrend steckt. Aktuell liegt der Kurs weit über wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die 20-Tage-Linie liegt bei 5,09 Euro, die 50-Tage-Linie bei 4,50 Euro und der absolute Kracher ist die 200-Tage-Linie bei 2,98 Euro. Da liegt der Kurs satte 104,07 Prozent drüber. Das ist nicht ohne Grund beeindruckend, denn dieser riesige Abstand zur 200-Tage-Linie zeigt, wie massiv der Aufwärtstrend ist. Natürlich heißt das auch: Kurzfristige Rücksetzer können vorkommen. Vor allem wenn der Kurs unter die 20-Tage-Linie fällt, könnte es schon ein ganzes Stück nach unten gehen. Aber solange der Kurs darüber bleibt, sieht es so aus, als ob die Rally noch eine Weile weitergeht. Viele Analysten haben ihre Kursziele noch nicht mal angepasst, und der langfristige Trend spricht eindeutig für Xiaomi. Man spürt richtig, dass hier die Bullen Spass daran haben zu dominieren.

Fundamentale Bewertung

Schauen wir uns die fundamentalen Daten an. Xiaomi hat in den letzten zwei Jahren regelmäßig die Gewinnerwartungen übertroffen. Die jüngsten Quartalszahlen können sich sehen lassen. Der Umsatz im letzten Quartal ist um satte 31,5 Prozent auf 100,66 Milliarden Hongkong-Dollar gestiegen, und der Gewinn je Aktie liegt mit 0,23 Hongkong-Dollar über dem Vorjahreswert. Das ist ein klares Indiz dafür, dass Xiaomi ordentlich wächst. Zudem setzt das Unternehmen auf eine expansive Strategie: Mit der Integration von KI und dem Sprung in die Automobilbranche will Xiaomi in den kommenden Jahren noch mehr Marktanteile erobern. Die chinesische Regierung scheint ebenfalls hinter seinen Tech-Giganten zu stehen, was langfristig für Stabilität sorgt.

Sollte man noch Einsteigen?



Die Aktie hat in den letzten Monaten schon einen ambitionierten Lauf hingelegt, was kurzfristig natürlich zu Gewinnmitnahmen verleiten könnte. Aber wenn man an die langfristigen Wachstumschancen und den beeindruckenden Aufwärtstrend glaubt, spricht vieles dafür, dass noch Potenzial vorhanden ist. Für alle, die langfristig orientiert sind, könnte ein gestaffelter Einstieg, also nicht gleich alles auf einmal, sondern in mehreren Schritten, eine clevere Strategie sein. So nutzt man mögliche Rücksetzer aus, ohne den Aufwärtstrend zu verpassen, denn die Vorteile liegen offen:

Insgesamt bietet die Xiaomi-Aktie eine spannende, wenn auch vielleicht volatile Investmentchance. Das Unternehmen könnte eine echte Perle im Depot für alle sein, die längerfristig denken.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

