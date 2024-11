© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Die OPEC hat ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2024 erneut nach unten korrigiert. In ihrem aktuellen Monatsbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, revidierte die Organisation ihre Schätzung um 0,11 Millionen Barrel pro Tag (bpd) nach unten, was nun einen Anstieg von 1,82 Millionen bpd statt der zuvor prognostizierten 1,93 Millionen bpd bedeutet. Dies markiert die vierte Abwärtskorrektur der OPEC in Folge und spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, vor denen die Ölförderländer und ihre Verbündeten stehen. Die geänderten Aussichten werfen ein Schlaglicht auf die schwierige Lage von OPEC+, dem Zusammenschluss aus der Organisation …