Beijing (ots/PRNewswire) -Sieben Jahre in Folge beeindruckte Wuliangye, ein chinesischer Baijiu-Hersteller, der für seinen bewährten Geschmack bekannt ist, die Besucher der China International Import Expo (CIIE) mit seiner einzigartigen, auf "Harmonie und Schönheit" ausgerichteten Markenkultur.Vom 5. bis 10. November zog Wuliangyes kultureller Erlebnisstand auf der 7. CIIE mit seinen Exponaten, darunter auf die CIIE und das chinesische Mondjahr des Drachens zugeschnittene Baijiu-Produkte und das chinesische Mondjahr des Drachens sowie andere Klassiker, zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland an.Von Miniaturen seiner acht alten Likörmanufakturen bis hin zu den neuesten Geschmacksrichtungen und Forschungsergebnissen im Zusammenhang mit Mikroorganismen präsentierte das Wuliangye-Kulturzentrum, wie es die von "Harmonie und Schönheit" getriebene Entwicklung von höherer Qualität verfolgt hat.Als CIIE-Veteran erntete Wuliangye großen Beifall, und seit 2021 ist sein kultureller Erlebnisstand ein regelmäßiger Schauplatz auf der CIIE, wo der chinesische Baijiu-Hersteller auch thematische Blindboxen und fahrzeuggestützte Stände einrichtete, um mit globalen Kunden in Kontakt zu treten.Seit Jahren wirft die proaktive Teilnahme an CIIE-Aktivitäten, beispielsweise in diesem Jahr zu den Themen Öko-Landwirtschaft und nachhaltiger Handel, und anderen wichtigen regionalen öffentlichen Veranstaltungen ein Licht auf die "Wuliangye-Lösungen" für den grünen Wandel und die Steuerung der Ernährungssicherheit.Dahinter verbirgt sich der Weitblick des chinesischen Baijiu-Herstellers für die Baijiu-Industrie, der für seine auf "Harmonie und Schönheit" basierenden Grundwerte spricht.Wir alle haben die Verantwortung für die gemeinsame Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Verbreitung der Wärme einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit von der Zunge bis zum Herzen, sagte Hua Tao, Geschäftsführer von Wuliangye Yibin Co.Auf dem Weg zur Globalisierung seien Premium-Qualität und Produktsicherheit stets das A und O von Wuliangye, sagte Hua und betonte, dass das Unternehmen an der Destillation der Essenz der fünf Getreidesorten, von denen Wuliangye seinen Namen hat, und an der handwerklichen Herstellung von Spirituosen festhält.Wenn sich die auf "Harmonie und Schönheit" basierende Markenkultur in umweltfreundlicher Produktion, Verpackung, Transport und Verkauf niederschlägt, wird Wuliangye laut Hua zu einem der Schrittmacher der grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung der Baijiu-Industrie in China.Für Wuliangye wird die grüne Entwicklung nie enden, sondern weitergehen, betonte Hua und fügte hinzu, dass das Unternehmen plant, seine diesbezüglichen Investitionen zu erhöhen und umweltfreundliche Produktionszonen zu schaffen, um seine Vorteile weiter auszubauen.Auf dem diesjährigen CIIE-Stand zeigten ein traditioneller, tavernenartiger Cocktail-Speisewagen und ein Baijiu-Kaffee-Tee-Speisewagen im alten Shanghai-Stil die von Harmonie und Schönheit geprägte Entwicklung.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343084.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2555034/Chinese_baijiu_maker_continues_to_glisten_at_CIIE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-sieben-jahren-in-folge-glanzt-der-chinesische-baijiu-hersteller-immer-noch-auf-der-ciie-302303026.htmlPressekontakt:linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5907321