Ethereum ETFs erleben Rekordzuflüsse: Institutionelle Investoren pumpen Millionen in den Markt und treiben den Kurs über 3.200 US-Dollar.In den letzten Tagen hat Ethereum dank neu eingeführter Spot-ETFs eine Rekordzuflusswelle institutionellen Kapitals erfahren. Allein am Montag flossen in den USA mehr als 295 Millionen US-Dollar in Ethereum-ETFs, was einen neuen Höchststand markiert. Der Fidelity Ethereum Fund (FETH) verzeichnete mit 115,5 Millionen US-Dollar den größten Anteil. Kurz darauf folgt BlackRocks iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) mit rund 100 Millionen US-Dollar. Auch der Grayscale Ethereum Mini Trust ETF und der Bitwise Ethereum ETF verbuchten neue Höchstwerte, was den …