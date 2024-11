Die OPEX Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation für die Dokumenten-, Post- und Lagerautomatisierung, hat die Markteinführung seiner OMATION Model 606 Envelopener bekannt gegeben. Als neuestes Modell der äußerst erfolgreichen OMATION-Serie des Unternehmens setzt die Envelopener Model 606 mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 40.000 Umschlägen pro Stunde den Industriestandard für die Verarbeitung großer Postmengen.

"Wir freuen uns, unseren Händlern und Kunden diese neue Technologie vorstellen zu können", sagte Jon Stevens, Director of OMATION bei der OPEX Corporation. "Die OMATION Model 606 baut auf unserem langjährigen Ruf auf, Umschläge mit bahnbrechender Geschwindigkeit zu öffnen, und gewährleistet gleichzeitig Präzision, reduziert Fehler und ermöglicht eine vollständige Konfigurierbarkeit. Es handelt sich um eine leistungsstarke Lösung, die den nächsten Schritt zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Maximierung der Effizienz darstellt."

Die OPEX OMATION Model 606 bietet zahlreiche fortschrittliche Funktionen, die die Postbearbeitung auf die nächste Stufe heben. Mit ihrem modernen, intuitiven LCD-Display-Bedienfeld verbessert die Model 606 die Benutzererfahrung durch eine nahtlose Navigation und eine Software-Oberfläche, die mehrere Jobeinstellungen bietet und mehrere Bediener und Sprachen unterstützt.

Ein neu entwickelter Einzug passt sich automatisch an, um Fehleinzüge, Verzögerungen und Unterbrechungen zu vermeiden, während Umschläge unterschiedlicher Form, Größe und Dicke reibungslos verarbeitet werden. Die OMATION Model 606 kann Umschläge mit einer Länge von bis zu 34,29 Zentimetern (13,5 Zoll), einschließlich Overnight-Packs, und einer Dicke von bis zu 1,27 Zentimetern (0,50 Zoll) verarbeiten.

Eine spezielle Frästechnologie mit acht Schnitttiefen und einer Position ohne Schnitt minimiert versehentliche Schnitte am Inhalt und sorgt für eine weiche, gefiederte Kante, die schmerzhafte Schnittverletzungen am Papier ohne den Einsatz von Schneidklingen minimiert.

Das neueste OMATION-Modell bietet außerdem mehrere optionale Erweiterungen, darunter ein 90°-Sortierförderband oder ein Sortierbehälter, wodurch es sich perfekt für Anwendungen eignet, bei denen der Inhalt vor oder nach der Entnahme überprüft werden muss. Umschläge können nach programmierbaren Kriterien wie Dicke, Länge und Höhe an zwei Stellen sortiert werden.

Die OPEX OMATION Model 606 Envelopener ermöglicht in verschiedenen Branchen eine schnellere, sicherere und intelligentere Postbearbeitung.

Die OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen neu erfinden und bereitstellen, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und in Zukunft lösen.

