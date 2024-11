DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Die Siemens Energy AG hebt die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/12.11.2024/19:37) - Die Siemens Energy AG beabsichtigt, bis zum Geschäftsjahr 2028 ein durchschnittliches jährliches Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu erzielen. Für die Ergebnis-Marge des Geschäftsjahres 2028 wird ein Zielwert von 10 % bis 12 % angestrebt (bisher 8 % oder höher).

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 und die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 liegen im Rahmen der Erwartungen. Die Siemens Energy AG erwartet im Geschäftsjahr 2025 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 8 % bis 10 % und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen 3 % und 5 %.

Die Siemens Energy AG wird ihre vollständige Ergebnismitteilung für das 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2024 heute veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Siemens Energy AG (abrufbar unter www.siemens-energy.com/geschaeftsbericht-2023), insbesondere in Abschnitt 2.2.

Siemens Energy AG ist auch Garantiegeber der Pflichtwandelschuldverschreibungen mit der ISIN DE000A3K81W7 und der Anleihen mit den ISIN XS2601458602 und XS2601459162.

(Ende)

Aussender: Siemens Energy AG Adresse: Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com

ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2024 13:37 ET (18:37 GMT)