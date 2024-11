Kryptowährungen: Neue Liquidität! Stablecoins offenbaren Kaufchance

Kryptowährungen tendieren weiterhin bullisch. Während Bitcoin intraday zunächst Gewinnmitnahmen verzeichnet, konnte sich der Kurs zuletzt über 89.000 US-Dollar erholen. Damit befindet sich BTC weiterhin in Reichweite des Allzeithochs. Dass die Bullen direkt den Rücksetzer kauften, zeigt ein anhaltend bullisches Momentum. Ferner offenbaren auch Wachstumszahlen im Stablecoin-Sektor weiteres Kurspotenzial. Der Bitcoin könnte zeitnah über 90.000 US-Dollar springen.

Stablecoins vor Allzeithoch: Das spricht für Bitcoin & Co.

Die steigende Marktkapitalisierung von Stablecoins, die derzeit nahe an ihrem Allzeithoch von 178,75 Milliarden US-Dollar liegt, bleibt dabei ein durchaus positives Signal für den gesamten Kryptomarkt. Stablecoins fungieren als Liquiditätsreserve im Ökosystem. Denn diese ermöglichen es den Anlegern, Kapital sicher und schnell innerhalb des Kryptomarkts zu verschieben, ohne Volatilitätsrisiken wie bei Bitcoin oder Altcoins. Ein Anstieg der Stablecoin-Marktkapitalisierung deutet auf zunehmende Liquidität hin, was auf ein steigendes Interesse institutioneller und privater Anleger hinweist, wieder in Krypto zu investieren. Denn zunächst wird Kapital an der Seitenlinie via Stablecoins aufgebaut, dass dann bei entsprechender Gelegenheit in den Markt investiert wird.

Total stablecoin market cap is surging.



Nearing all-time high levels at $178.75B!



Liquidity is back!



Bullish. pic.twitter.com/KRfmmVStj3 - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) November 12, 2024

Diese Entwicklung ist oft ein Vorbote bullischer Markttrends, da Stablecoins hier eben als eine Art "Trockenpulver" fungieren und bei günstigen Marktbedingungen schnell in volatile Krypto-Assets umgeschichtet werden können. Dadurch steigt die Kaufkraft im Markt, was wiederum die Preise treiben kann. Die Prognose der Analysten ist daher optimistisch: Die Rückkehr der Liquidität könnte neue Aufwärtsdynamiken für Bitcoin und den Gesamtmarkt auslösen.

Idealtypisch zeigt sich beim wertvollsten Stablecoin Tether in den vergangenen Tagen ebenfalls eine Beschleunigung beim Wachstum. So wurden in kurzer Zeit über 4 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung hinzugefügt, was auf eine wachsende Nachfrage nach Kryptowährungen hindeutet.

Tether has been minting again like no tomorrow since the election, and at the same time, Bitcoin has been on a massive rally.



But I'm sure these two things are not correlated in any ways.. pic.twitter.com/8fOpCKR5gK - XX_1133_1221_11 (@XX_1133_1221_11) November 12, 2024

Krypto-Presale Pepe Unchained steigt über 27 Mio. $ - jetzt PEPU günstig kaufen

Wenn mehr Liquidität in den Markt kommt und der Gesamtmarkt bullischer tendiert, kommt dies auch anderen Kryptowährungen zugute. Das Marktsegment der Presales gilt als spekulativ und profitiert besonders in einem liquiden Umfeld.

Pepe Unchained (PEPU) ist hier ein innovatives Layer-2-Projekt auf der Ethereum-Blockchain, das den Markt der Meme-Coins durch ein optimiertes Netzwerk für diese spezielle Art von Kryptowährung beleben möchte. Das Ziel des Projekts besteht darin, eine leistungsfähige und benutzerfreundliche Umgebung für Meme-Coins zu schaffen, die sowohl günstige Transaktionen als auch schnelle Ausführungszeiten ermöglicht. Die hohe Nachfrage nach kostengünstigen Alternativen innerhalb der Ethereum-Welt, in der oft hohe Gebühren und Verzögerungen herrschen, hat den Bedarf für solche spezialisierten Lösungen wie Pepe Unchained entstehen lassen. So gibt es im Jahr 2024 ein gigantisches Ökosystem an Layer-2, doch Pepe Unchained soll die erste spezialisierte Meme-L2 werden.

Zum Pepe Unchained Presale

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist das kürzlich vorgestellte "Pepes Pump Pad". Dies ist eine Plattform, die den unkomplizierten Launch neuer Meme-Coins fördert. Durch diese Funktion will Pepe Unchained die Einführung neuer Meme-Coins beschleunigen. Launchpads, wie sie Pepe Unchained anbietet, sind auf anderen Blockchains bereits etabliert und leisten dort einen wesentlichen Beitrag zur Dynamik.

Darüber hinaus hat das Team rund um Pepe Unchained ambitionierte Pläne, ein breites und multifunktionales Ökosystem aufzubauen. Neben der dezentralen Börse und einem Blockchain-Explorer sind auch Analysewerkzeuge und Blockchain-Bridges geplant, um eine optimale Umgebung für Nutzer und Entwickler zu schaffen. Mit dem "Pepe Frens with Benefits"-Programm werden zusätzlich technische und finanzielle Förderungen angeboten.

Der laufende Presale von PEPU Token bietet Investoren die Möglichkeit, zu einem frühen Zeitpunkt einzusteigen. Für potenzielle Investoren sind attraktive Staking-Optionen vorgesehen, die eine Rendite von aktuell rund 90 Prozent APY versprechen. Doch bereits morgen wird der Preis für PEPU erneut angehoben - wer hier einsteigen möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, BNB oder USDT gegen PEPU.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.