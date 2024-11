Die Kontron-Aktie, ehemals S&T, verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Trotz einer beeindruckenden Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im dritten Quartal 2024 fiel der Aktienkurs um 1,9 Prozent auf 17,44 Euro. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz auf 427,74 Millionen Euro steigern und den Gewinn pro Aktie von 0,30 Euro auf 0,39 Euro erhöhen. Dennoch bleibt die Aktie weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,32 Euro, das am 19. Januar 2024 erreicht wurde.

Analysten sehen Potenzial

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben Analysten optimistisch. Sie prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 30,10 Euro, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,51 Euro je Aktie. Zudem rechnen Anleger mit einer Dividendenerhöhung auf 0,672 Euro pro Aktie, verglichen mit 0,500 Euro im Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 27. März 2025 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige