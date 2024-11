Die Medios AG verzeichnet in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 beachtliche Fortschritte. Der Umsatz kletterte um 4,2 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, während das um Sondereffekte bereinigte EBITDA einen signifikanten Anstieg um 20,6 Prozent auf 55,8 Millionen Euro verbuchen konnte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im dritten Quartal wider, in dem der Umsatz leicht auf 493,2 Millionen Euro anstieg.

Ausblick auf das Gesamtjahr

Für das laufende Geschäftsjahr hält das Unternehmen an seinen ambitionierten Zielen fest. Die Prognose sieht einen Umsatz zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 82 bis 91 Millionen Euro vor. Diese Zahlen unterstreichen das Vertrauen der Unternehmensführung in die Fortsetzung des Wachstumskurses. Die Medios AG, seit Mitte Juli im SDAX notiert, festigt damit ihre Position als Spezialist für Individualmedizin und zeigt sich robust in einem dynamischen Marktumfeld.

Anzeige