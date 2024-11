Krypto-Presale von Best Wallet nach 6 Stunden ausverkauft, aber so sind Coins noch erhältlich

In einem beeindruckenden Tempo hat die an Popularität gewinnende digitale Geldbörse Best Wallet nun ihre erste Vorverkaufsrunde abgeschlossen. Diese konnte in nur sechs Stunden bereits mehr als 162.000 USD einwerben und bewegt sich mit schnellen Schritten auf das Finanzierungsziel zu.

Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage nach den $BEST-Token auf die Einzigartigkeitder digitalen Geldbörse, welche das umfangreiche und kontinuierlich expandierende Angebot des Web3-Marktes praktisch und sicher über ein einziges Zugangsportal zur Verfügung stellt, sowie darüber hinaus vielfältige exklusive Vorteile für die Nutzer bereithält.

An den ersten Vorverkaufsrunden können nur die Nutzer der Best Wallet teilnehmen, um sie für ihre Loyalität zu belohnen. Auch jetzt handelt es sich um einen exklusiven Presale, bei dem Sie sich noch besonders gute Konditionen vor den anderen Investoren sichern können. Möglich wird dies, indem Sie ebenfalls die Wallet herunterladen und dort an dem Vorverkauf teilnehmen.

Bei der Best Wallet handelt es sich um die nächste Generation der digitalen Geldbörsen. Denn sie vereint im Gegensatz zu den meisten anderen nicht nur eine Vielzahl unterschiedlichster Blockchains und Coins, sondern darüber hinaus noch wesentlich mehr, mit dem Anleger sogar ihre Rendite steigern können, wie passive Einkommen, exklusive Presale-Einstiege, besondere Web3-Dienste, Krypto-Analysen und einiges mehr.

Über die App ist der Presale jedoch für einen Zeitraum von zwei Wochen exklusiv verfügbar. Danach kann auch die breite Öffentlichkeit an diesem teilnehmen. Noch können Investoren die Coins rabattiert für einen Preis in Höhe von 0,0225 USD erwerben. In weniger als 24 Stunden wird jedoch die nächste Erhöhung auf 0,02252 USD erfolgen.

Für die Teilnahme am Presale der Alles-App, die das WeChat des Westens werden kann, müssen Interessierte einfach die Best Wallet über den Google Play Store oder den Apple App Store herunterladen. Anschließend finden sie unter dem Punkt für Vorverkäufe auch den entsprechenden Registerpunkt für die Best Wallet.

Darum wechseln Investoren von digitalen Geldbörsen auf Best Wallet

Hohe Vielseitigkeit von Best Wallet

Einer der entscheidenden Gründe für den Wechsel der Investoren zur Best Wallet ist die Vielseitigkeit, welche sie zu bieten hat. Denn ihr Angebot beschränkt sich nicht nur auf beispielsweise BTC wie die Bitcoin-Wallet Leather Wallet oder auf Ethereum wie MetaMask. Stattdessen erstreckt es sich über unterschiedlichste Web3-Ökosysteme.

Zwar ist auch bei den einseitig ausgerichteten digitalen Geldbörsen ein zunehmender Wandel zur mehr Vielseitigkeit feststellbar, allerdings soll Best Wallet mehr als 60 Chains unterstützen. Daher gibt es zudem eine große Anzahl weiterer digitaler Assets.

Günstigste Preise des Kryptomarktes

Für seine hohe Interoperabilität nutzt Best Wallet 20 Cross-Chain-Brücken und mehr als 200 dezentrale Kryptobörsen (DEXs). Auf diese Weise schafft es die Wallet, dass die Investoren immer den niedrigsten Preis des Blockchain-Marktes erhalten. Dies wirkt sich langfristig, insbesondere bei Tradern mit vielen Transaktionen, auf die Rendite aus.

Überdies zeichnet sich die Best Wallet durch ihre umfangreichen Ein- und Auszahlungsoptionen aus. Denn auch bei diesen werden die Preise von einer Reihe unterschiedlichster Anbieter verglichen, damit die Nutzer stets das Beste für sich wählen können.

Zu den Partnern zählen unter anderem Alchemy Pay und MoonPay. Somit können die Anwender mithilfe von Best Wallets Kryptowährungen in mehr als 100 verschiedene Fiatwährungen tauschen oder sie mit diesen erwerben. Dabei werden auch Optionen für besonders schnelle Ein- und Auszahlungen geboten, wenn es einmal eilig ist.

Kostenlose Kryptowährungen durch AirDrops

Ebenso bietet Best Wallet für Interessierte AirDrops, um mit schnellen und einfachen Aufgaben wie der Teilnahme an einer Umfrage oder einem Retweet kostenlos Kryptowährungen zu erhalten. Von diesen wurden in den ersten Monaten bereits mehr als 75.000 abgeschlossen.

Did you know? You can earn $BEST tokens by completing daily airdrop quests!



The more points you stack, the more $BEST you will receive! Get access to exclusive features and reduced fees when the token launches.



Remember, daily quests reset everyday at midnight. Don't… pic.twitter.com/APEuMjfNZZ - Best Wallet (@BestWalletHQ) November 9, 2024

Angesichts des hohen Nutzerwachstums von Best Wallet dürfte die Anwendung schon bis Ende des Jahres mehr als 10.000 AirDrop-Teilnehmer sowie 100.000 abgeschlossene Aufgaben erreichen.

Dezentrale Kryptobörse mit vollständiger Kontrolle über Vermögen

Ebenso umfasst die Best Wallet noch einiges mehr. Dies ist unter anderem eine dezentrale Kryptobörse, mit welcher sich die verschiedenen Krypto-Assets handeln lassen. Dabei behalten die Nutzer die vollständige Kontrolle über ihr Vermögen. Ebenso soll eine eigene Best Card und einiges mehr folgen.

Exklusiv frühe Einstiege in Vorverkäufe

Besonders interessant ist auch die Vorverkaufs-Funktion. Denn über diese können Anleger besonders früh in Presale wie Pepe Unchained ($PEPU) einsteigen. Zudem bietet es für manche von ihnen sogar günstigere Konditionen, als dies über reguläre Vorverkäufe möglich ist.

Denn bisher konnten sich nur die VCs mit hohen Summen die besten Konditionen der neuen Kryptowährungen sichern. Best Wallet ist hingegen bestrebt, diesen Zugang zu demokratisieren, damit Kleinanleger nicht mehr länger benachteiligt werden und ebenfalls wie wohlhabende Risikokapitalgeber profitieren können. Dies erreicht es unter anderem durch eine intelligente Bündelung des Kapitals. Allerdings hat es noch einiges mehr an Innovationspotenzial zu bieten.

Token of the Week: $PEPU



Currently raised: $25,518,050.37$PEPU is the future of meme coins, powering the @pepe_unchained Layer 2 blockchain. Fast, secure, and low fees-this is Pepe's kingdom!



Find $PEPU in the Upcoming Tokens tab on Best Wallet!



Buy your presale… pic.twitter.com/il31SaaZnu - Best Wallet (@BestWalletHQ) November 8, 2024

Die Investoren können auch direkt innerhalb der App von Best Wallet in die verschiedenen Vorverkäufe investieren, was besonders praktisch ist. Denn somit können Zeit und Aufwand für Kauf und Beanspruchung gespart werden. Überdies lassen sich so die gefährlichen Duplikat-Websites verhindern.

Best Wallet startet nach Erfolg den Presale für den $BEST-Coin

Das Angebot von Best Wallet stellt aber auch noch aus weiteren Gründen seine Wettbewerber in den Schatten. Denn das Projekt hat nun den eigenen $BEST-Coin herausgegeben, welcher für die Governance verwendet wird. Ebenso gewährt er seinen Inhabern eine Reihe weiterer Vorteile.

So bietet der Coin unter anderem Rabatte bei den verschiedenen dApps des Ökosystems, früheste Einstiegsmöglichkeiten für Presales, exklusive Lootboxen, höhere Staking-Renditen, besondere Boni, einzigartige Aktionen und einiges mehr.

Die organische Nachfrage nach dem $BEST-Coin ist auf seinen Nutzen innerhalb des Ökosystems zurückzuführen. Zudem hat die App schon innerhalb kürzester Zeit eine solide Nutzerbasis erreicht, wobei das monatliche Wachstum bei beeindruckenden 50 % liegt.

Schon jetzt konnte die Applikation innerhalb von nur sechs Monaten die Benutzeranzahl bei den Presales um 810 % steigern, wobei sie sich in dieser Zeit von 8.393 auf 67.000 Anwender erhöht hat.

The $BEST token presale is officially live!



For the next two weeks, this exclusive opportunity is only available to Best Wallet users, so take advantage while you can!



Join the presale now and secure your tokens at a discounted price.



Download the app! … pic.twitter.com/VItxcDHAoE - Best Wallet (@BestWalletHQ) November 11, 2024

Bemerkenswert war auch die bereits erwähnte hohe Beteiligungsquote bei den AirDrops. Ebenso erreicht die Best Wallet in den sozialen Medien eine steigende Anzahl von Personen, wobei sie mittlerweile fast 70.000 Abonnenten zählt.

Mit diesen überzeugten und treuen Nutzern konnte das Projekt auch schnell die erste Vorverkaufsphase abschließen. Schließlich wollen sich diese die besten Konditionen für die Best App sowie den Vorverkaufsrabatt für frühe Investoren sichern, welcher am Listungstag verbucht werden kann.

Extrapoliert man das aktuelle Wachstum der Best Wallet und berücksichtigt das besondere Angebot, so könnte der Presale für die $BEST-Coins insbesondere in einer so frühen Phase eine der besten Chancen für Investoren sein. Denn möglicherweise handelt es sich dabei um den Vorverkauf der besten Wallet.

So können Sie an den exklusiven Vorverkaufsrunden von Best Wallet teilnehmen

Die Teilnahme an den frühen Phasen des Vorverkaufs von Best Wallet innerhalb der ersten beiden Wochen ist nur für die Nutzer der App möglich. Allerdings können Sie sich diese noch einfach herunterladen und somit die Berechtigung erhalten, sofern das Team nicht diese Lücke bald schließt, um vor allem die loyalsten Nutzer zu belohnen.

Die App von Best Wallet finden Sie auf den gängigen App-Marktplätzen wie Google Play Store und Apple App Store. Nachdem Sie diese heruntergeladen haben, können Sie unter der Rubrik "Upcoming Tokens" den Presale für die $BEST-Coins finden. Für den Kauf sollen Ihnen alle Kryptowährungen zur Verfügung stehen, welche Sie besitzen.

Bleiben Sie über Best Wallet und dessen exklusive Aktionen über die Social-Media-Kanäle auf Discord und X informiert, um nichts zu verpassen.

