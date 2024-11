Die Ernennung von Heurtaux spiegelt seinen Einfluss auf Planet seit seinem Eintritt 2023 als Chief Financial Officer wider

Planet beschleunigt seine Strategie, ein weltweit führender Anbieter integrierter Zahlungs- und Technologielösungen für Einzelhandels- und Gastgewerbekunden zu werden

Die Mehrheitseigentümer Advent International und Eurazeo investieren weiterhin, um das Wachstum von Planet zu unterstützen

Planet, ein globaler Anbieter integrierter Zahlungs- und Technologielösungen für Einzelhandels- und Gastgewerbekunden, gab heute die Ernennung von Eric Heurtaux zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. Januar 2025 bekannt.

Die Ernennung von Heurtaux spiegelt die Führungsrolle wider, die er im Managementteam und im Vorstand von Planet übernommen hat, um die Strategie von Planet zu gestalten, die Geschäftstätigkeit zu stärken und profitables Wachstum zu erzielen.

Planet kombiniert Zahlungen, Software und Technologie, um seinen Kunden aus dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel dabei zu helfen, außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten und so den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Die Omnichannel-Lösungen von Planet ermöglichen es Kunden, fragmentierte Software und Zahlungssysteme zu integrieren, um Verbraucher zu begeistern.

Die Technologielösungen von Planet ermöglichen es Einzelhändlern, über eine einzige End-to-End-Plattform mit integrierten Online- und In-Store-Zahlungen einheitliche und reibungslose Einkaufserlebnisse über alle Kanäle hinweg zu bieten. Für Hoteliers integriert Planet Zahlungen tief in die automatisierten Arbeitsabläufe seiner Produkte für das Property Management System (PMS), um betriebliche Effizienz und ein hervorragendes Gästeerlebnis zu bieten. Darüber hinaus bietet Planet ausgefeilte Mehrwertlösungen, die für seine Kunden Einnahmen generieren, darunter Mehrwertsteuerrückerstattung, Verarbeitung mehrerer Währungen und Zahlungsdienste für globale Finanzinstitute.

Eric Heurtaux, Chief Executive Officer bei Planet sagte: "Ich fühle mich geehrt, die Gelegenheit zu haben, dieses außergewöhnliche Unternehmen und dieses hochtalentierte Team zu leiten. Unsere integrierte Zahlungs- und Technologiestrategie für Kunden aus dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel wird sich nicht ändern. Wir werden weiterhin in unsere Kunden investieren und uns darauf konzentrieren, ihnen mit unseren einzigartigen Lösungen und unserem hervorragenden Service beim Wachstum zu helfen."

Kommentar von Fabio Cali, Geschäftsführer von Advent International, zur Ernennung von Eric Heurtaux: "Seit seinem Eintritt bei Planet 2023 hat Eric maßgeblich zur Stärkung und Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Technologie, Zahlungsverkehr und Software. Unter seiner Führung und mit einem starken Team ist Planet gut aufgestellt, um das Wachstum zu beschleunigen und sich als langfristiger Gewinner im Bereich integrierter Zahlungen zu positionieren."

Edouard Guigou, Geschäftsführer von Eurazeo sagte: "Planet entwickelt sich erfolgreich zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich integrierter Zahlungen. Da Zahlungen und Software immer mehr zusammenwachsen, sehen wir enorme Chancen für zukünftiges Wachstum, das von der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach einem nahtlosen Erlebnis angetrieben wird. Wir freuen uns, Planet gemeinsam mit Advent dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und seine Vision unter der Führung von Eric zu beschleunigen."

Heurtaux kam im Oktober 2023 als Chief Financial Officer (CFO) zu Planet und bringt umfangreiche Führungserfahrung in der Skalierung schnell wachsender Zahlungs-, Software- und Technologieunternehmen mit. Vor seinem Eintritt bei Planet war Eric CFO bei Mirakl, einem führenden Anbieter von cloudbasierter E-Commerce-Marktplatz-Software. Davor war er CFO beim Zahlungsabwickler Worldline und davor CFO bei Atos Big Data Security. Eric ist Absolvent der Ecole des Mines de Paris und hat einen Master of Business Administration von INSEAD.

Über Planet

Planet ist ein globaler Anbieter von integrierten Technologie- und Zahlungslösungen für Einzelhandels- und Gastgewerbekunden. Wir schaffen großartige Erfahrungen für Millionen von Menschen, die unsere Zahlungs-, Software- und Tax-Free-Lösungen jeden Tag und jede Minute nutzen.

Planet ermöglicht es seinen Kunden, großartige Kundenerlebnisse zu bieten, indem es Zahlungen und Software auf eine Weise kombiniert, die die Kundenbindung erhöht, den Umsatz steigert und Zeit spart.

Das Unternehmen wurde vor über 35 Jahren gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Heute sind mehr als 2.500 Mitarbeiter auf sechs Kontinenten für unsere Kunden in über 120 Märkten tätig.

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in 421 Private-Equity-Investitionen in 43 Ländern investiert und verwaltete zum 31. März 2024 ein Vermögen von 90 Milliarden US-Dollar*. Mit 15 Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 315 Private-Equity-Investmentprofis in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie. Seit 40 Jahren widmet sich Advent internationalen Investitionen und ist weiterhin bestrebt, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.

* Zu den verwalteten Vermögenswerten gehören Vermögenswerte, die den Beratungskunden von Advent sowie den Co-Investment-Vehikeln von Mitarbeitern und Dritten zuzurechnen sind.

Über Eurazeo:

Eurazeo ist eine führende europäische Investmentgruppe mit einem diversifizierten verwalteten Vermögen von 35,4 Milliarden Euro, davon 25 Milliarden Euro im Auftrag von institutionellen und privaten Kunden über ihre Private-Equity-, Private-Debt-, Immobilien- und Infrastrukturstrategien. Die Gruppe unterstützt mehr als 600 mittelständische Unternehmen und nutzt dabei das Engagement ihrer 400 Mitarbeiter, ihre Branchenexpertise, ihren privilegierten Zugang zu globalen Märkten über 13 Niederlassungen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten sowie ihren verantwortungsvollen Ansatz zur Wertschöpfung auf der Grundlage von Wachstum. Die institutionelle und familiäre Aktionärsstruktur des Unternehmens und seine solide Finanzstruktur sichern seine langfristige Rentabilität.

