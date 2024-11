London (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung des Angebots von Anomaly in Europa und gab die Beförderung von zwei langjährigen Führungskräften bekannt, deren Aufgabe es ist, ein noch fortschrittlicheres Geschäfts- und Talentmodell in der Region voranzutreiben.Camilla Harrisson (Partner, Geschäftsführerin bei Anomaly London) und Simon Owen (Partner, Geschäftsführer bei Anomaly Berlin) erweitern ihren Aufgabenbereich durch die Übernahme der zusätzlichen Funktionen des Chief Growth Officer Europe bzw. Chief Operating Officer Europe.Harrissons erweiterte Zuständigkeiten sind nach außen hin auf das weitere europaweite Wachstum und die Geschäftsentwicklung ausgerichtet, während sich Owen auf die Förderung interner Abläufe sowie einen neuen, fließenden Talentansatz konzentrieren wird, der auf die sich entwickelnden Anforderungen von Talenten und Kundschaft reagiert. Beide werden weiterhin eigene Anomaly-Büros leiten."Wir haben Anomaly als ein hochgradig vernetztes Netzwerk verschiedener Talente aufgebaut. Camilla und Simon sind bereits bewährte Mitarbeiter, die in London und Berlin eine gemeinsame Mission verfolgen", so Anomaly Partner und Global CEO Karina Wilsher. "Diese neue Struktur soll für noch mehr Flexibilität und Reibungslosigkeit in ganz Europa sorgen sowie den sich ändernden Bedürfnissen unserer Beschäftigten und unserer Kundschaft Rechnung tragen. Kunden brauchen Partner, die wissen, wie man sich schnell anpasst, und wenn wir das mit hochgradig unternehmerisch denkenden Talenten verbinden, die mehr als je zuvor nach Innovationen in der Art und Weise suchen, wie und wo sie arbeiten, können wir schneller vorankommen."Es wird eine Phase der Entwicklung zum neuen Betriebsmodell geben; ein komplementäres Talentkonzept mit sowohl festen als auch flexiblen Vereinbarungen; die Stärkung von "Kompetenzzentren" für Hauptdisziplinen, um sowohl die europäischen als auch die globalen Möglichkeiten zu maximieren sowie die Priorisierung neuer Rollen und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kundschaft voraus zu sein.Zusätzlich zu den erweiterten Aufgaben von Harrisson und Owen wird Christi Tronetti zum "Head of New Business Europe" befördert, mit einem Zuständigkeitsbereich sowohl für Anomaly Berlin als auch für London, und Arabella Saxelby Duncan, Betriebsleiterin und Leiterin fürs Projektmanagement bei Anomaly Berlin, wird nun die Verantwortung für beide Büros übernehmen.INFORMATIONEN ZU ANOMALYAnomaly wurde 2004 gegründet und ist eine schwer zu definierende Agentur, jedoch eine spannende Arbeitsumgebung in einem "neuen Modell". Anomaly verfügt über Niederlassungen in Los Angeles, New York, Toronto, London, Berlin sowie Schanghai und wird von einer leidenschaftlichen und unternehmerischen Kultur angetrieben, die vielfältige, flexible Fähigkeiten umfasst. Zur Kundschaft gehören: AB InBev, Albertsons, Ally Financial, Amazon, Cancer Research UK, Chevrolet, Diageo, Expedia Group, Ferrero Group, General Mills, Google, HOKA, Jimmy Johns, Live Nation, Lululemon, LVMH und Unilever.Anomaly wurde für ein sehr umfangreiches Spektrum an Arbeit und geistigem Eigentum, das sowohl Effektivität als auch handwerkliche Exzellenz umfasst, ausgezeichnet wie unter anderem: Adweek's U.S. Agency of the Year, Ad Age's Agency of the Year, Cannes Lions, Effies, Fast Company's Most Innovative und Jay Chiat. Anomaly wurde zudem mit einigen weniger konventionellen Auszeichnungen geehrt, z. B. als eine der besten Erfindungen des Time Magazine für die medizinische Cannabismarke Dosist, als Spielzeug des Jahres für Mighty Jaxx sowie mit mehreren Emmys für die Netflix-Serie Avec Eric, deren Miteigentümer die Agentur ist. www.anomaly.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2554420/Anomaly___Red___Gray_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/talentforderungen-und-erweiterte-fuhrungsaufgaben-bei-anomaly-302303282.htmlPressekontakt:Jenny Webb,jwebb@anomaly.comOriginal-Content von: Anomaly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108181/5907339