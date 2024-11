Die BYD-Aktie verzeichnete in der jüngsten NASDAQ OTC-Sitzung einen Rückgang von 1,7 Prozent auf 35,02 USD. Trotz dieses Kursrückgangs konnte der chinesische Automobilhersteller beeindruckende Quartalszahlen vorweisen. Im dritten Quartal 2024 präsentierte BYD ein Ergebnis je Aktie von 4,35 HKD, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz wuchs um beachtliche 24,65 Prozent auf 214,39 Mrd. HKD.

Expansion und Zukunftsaussichten

BYD setzt seinen Expansionskurs fort und peilt für das laufende Jahr einen Automobilabsatz von 50.000 Einheiten in Mexiko an. Mit der Einführung des Yuan Pro auf dem mexikanischen Markt erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Bereich der New Energy Vehicles. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 12,99 CNY, was das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie von BYD unterstreicht.

