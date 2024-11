DJ MÄRKTE USA/Leichte Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd

DOW JONES--Nach der jüngsten Rekordjagd haben die Investoren an der Wall Street am Dienstag vereinzelt Gewinne mitgenommen. Im Handel war zudem von einer Konsolidierung nach den Allzeithochs der vorangegangenen Sitzungen die Rede, die durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten getrieben wurden. Weiterhin steuert der S&P-500 auf den ersten Jahresgewinn von mehr als 20 Prozent seit 1998 zu. Diese Aufschläge wirkten geradezu wie ein Appell, einmal Gewinne einzustreichen, hieß es im Handel.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,9 Prozent auf 43.911 Punkte. Der S&P-500 reduzierte sich um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite büßte 0,1 Prozent ein. Dabei wurden an der Nyse 592 (Montag: 1.571) Kursgewinner gezählt, denen 2.231 (1.206) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 28 (71) Titel.

An ein Ende der Rally glauben Marktteilnehmer kurzfristig allerdings noch nicht. Schon am Mittwoch könnten entsprechend günstig ausfallende Verbraucherpreise die Zinsdebatte wieder befeuern. Weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank könnten in den kommenden Monaten weitere Kaufargumente für Aktien liefern. "Vorerst bieten weder Zentralbanker, noch Energiepreise oder Anleihemärkte die üblichen Bremsen", blickte Marktstratege Louis Gave von Gavekal Research kurzfristig optimistisch voraus. Er räumte aber auch ein: "Das könnte nicht von Dauer sein."

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen nach der Feiertagspause am Vortag kräftig. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 12,4 Basispunkte auf 4,43 Prozent nach oben. Der Markt stellt sich auf eine hartnäckige Inflation und einen nicht so schnellen Zinssenkungszyklus ein, hieß es. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte senkt, ist beim FedWatch-Tool der CME von 77 Prozent in der Vorwoche auf 59 Prozent gesunken. Die Wahrscheinlichkeit einer Bestätigung des Zinsniveaus erhöhte sich von 22 auf 41 Prozent.

Von diesen Überlegungen profitierte der US-Dollar, der auf ein Viermonatshoch kletterte. Der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Laut UBS kann Trump mit einer Kongressmehrheit rechnen und so durchregieren. Dieser Umstand könne Aktien, Rentenrenditen und den Greenback stützen.

Steigende Marktzinsen und der feste Dollar belasteten den Goldpreis, der den dritten Handelstag in Folge nachgab. Die Feinunze reduzierte sich um 0,7 Prozent auf 2.600 Dollar und näherte sich einem Achtwochentief. Der Trump-Sieg heize zudem die Risikoneigung an, was gegen das Edelmetall spreche, hieß es.

Die Ölpreise zeigten sich nach den jüngsten Abgaben wenig verändert. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht behauptet werden. Die unsichere Wirtschaftslage in China sorgte weiterhin für Nachfragesorgen. Zudem dürfte Trump wieder verstärkt auf fossile Brennstoffe setzen. Womöglich führten die USA ihre Förderung weiter hoch unter Trump, heißt es.

Bei den Einzelwerten fielen Home Depot um 1,3 Prozent. Die Baumarktkette hat im dritten Quartal zwar weniger verdient, aber die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Bei Tesla (-6,1%) wurden Gewinne eingestrichen - die Aktie des E-Autobauers hat seit der Trump-Wahl um rund 40 Prozent haussiert.

Unitedhealth verloren 1,7 Prozent. Das US-Justizministerium hat am Dienstag Klage gegen die Unitedhealth Group eingereicht, um die Übernahme von Amedisys durch Unitedhealth zu blockieren. Nach Einschätzung des Justizministeriums würde Unitedhealth durch die Übernahme zu viel Macht auf dem Markt für häusliche Krankenpflege und Hospizdienste in den USA erlangen.

Honeywell gewannen 3,9 Prozent. Der aktivistische Investmentfonds Elliott Management hat eine Beteiligung von über 5 Milliarden US-Dollar an Honeywell International aufgebaut und drängt nun auf eine Aufspaltung des Industriekonglomerats.

Shopify machten einen Satz um 21 Prozent nach oben. Der Webhändler übertraf im dritten Quartal die Markterwartungen und glänzte auch mit dem Ausblick. Live Nation Entertainment kletterten um 4,7 Prozent, der Eintrittskarten- und Konzertvermarkter überraschte im dritten Quartal positiv. Auch Grab Holdings (+11,4) schnitt besser als gedacht ab. Zeta Global stürzen dagegen um 23,2 Prozent ab nach höher als befürchtet ausgefallenen Verlusten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.910,98 -0,9% -382,15 +16,5% S&P-500 5.983,99 -0,3% -17,36 +25,5% Nasdaq-Comp. 19.281,40 -0,1% -17,36 +28,5% Nasdaq-100 21.070,79 -0,2% -35,80 +25,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,34 +8,6 4,26 -7,8 5 Jahre 4,31 +12,1 4,19 31,2 7 Jahre 4,38 +12,7 4,25 40,7 10 Jahre 4,43 +12,4 4,31 55,1 30 Jahre 4,57 +10,4 4,47 60,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:35 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0623 -0,3% 1,0638 1,0649 -3,8% EUR/JPY 164,19 +0,2% 163,47 163,86 +5,5% EUR/CHF 0,9368 -0,2% 0,9379 0,9369 +1,0% EUR/GBP 0,8334 +0,7% 0,8292 0,8274 -3,9% USD/JPY 154,54 +0,5% 153,67 153,89 +9,7% GBP/USD 1,2747 -1,0% 1,2829 1,2871 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2400 +0,2% 7,2472 7,2299 +1,6% Bitcoin BTC/USD 89.625,80 +1,7% 88.920,40 84.511,75 +105,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,00 68,04 -0,1% -0,04 -3,9% Brent/ICE 71,83 71,83 0% 0 -3,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,55 43,97 -0,9% -0,42 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.600,20 2.619,23 -0,7% -19,03 +26,1% Silber (Spot) 30,80 30,69 +0,3% +0,11 +29,5% Platin (Spot) 949,20 965,63 -1,7% -16,43 -4,3% Kupfer-Future 4,14 4,23 -2,0% -0,08 +4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

