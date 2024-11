Die neue Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit einem Experten für Farbpsychologie entwickelt und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, elastische Bodenbeläge im Hinblick auf das Wohlbefinden zu verändern

Bona ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für die Pflege und Instandhaltung von Fußböden, kündigt die Einführung der neuen Farbkollektion Bona Resilient Solution an. Die neue Kollektion basiert auf der Wissenschaft der Farbpsychologie, ist von der Natur inspiriert und darauf ausgelegt, Innenräume in eine einladende Umgebung zu verwandeln, die das Wohlbefinden und die Produktivität fördert. Die Kollektion besteht aus fünf Farbgruppen und 15 erdbasierten Farbtönen, die mit dem Bona Resilient System dem innovativen System von Bona zur Wiederherstellung, Erneuerung und Aufwertung elastischer Böden verwendet werden können.

Die Bona-Farbkollektion Resilient Solution wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Axel Buether entwickelt, einem Pionier der modernen evidenzbasierten Farbpsychologie. Dr. Buethers Forschung, die sich auf reale Kontexte stützt, zeigt, dass durch die Einbeziehung natürlicher Elemente in Innenräume wie z. B. den Boden Farben das Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit erheblich steigern können.

"Die Natur wird seit langem mit Heilung und Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Die Farbkollektion von Bona geht über die reine Ästhetik hinaus und schafft Umgebungen, die die Gesundheit in jeder Hinsicht fördern", so Dr. Buether.

Die Ergebnisse zeigen, dass die sorgfältige Auswahl von Farben in Büros und Innenräumen für ein Unternehmen von großem Nutzen sein kann, indem sie das Wohlbefinden und Verhalten der Menschen verbessert. Dr. Buethers Forschung hat gezeigt, dass bei Verwendung natürlicher Farben als Gestaltungselement die Identifikation mit dem Arbeitsplatz bei mehr als 50 Prozent der gesamten Belegschaft zunahm, während sich gleichzeitig die Bewertung des Arbeitsumfelds um bis zu 40 Prozent verbesserte.

"Da der Boden (abgesehen von den Wänden) die größte Fläche in einem Gebäude ist, ist es sinnvoll, bewusst Farben zu wählen, die den Ausdruck einer Einrichtung verkörpern", so Michael Klinge, Produktmanager bei Bona. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Dr. Buether haben wir unseren Kunden eine weitere Möglichkeit eröffnet, Böden zu revitalisieren, die nicht nur haltbar, schön und langlebig sind, sondern auch wissenschaftlich erwiesenermaßen das allgemeine Wohlbefinden verbessern."

Um den Farbauswahlprozess zu vereinfachen, hat Bona sein Floor-Visualizer-Tool aktualisiert, mit dem Benutzer ein Foto eines Raums aufnehmen können, um Farb- und Chipkombinationen schnell und einfach zu testen. Der Visualizer erleichtert auch die Eingrenzung der Farbauswahl und hilft den Eigentümern von Fußböden, sich für die beste Fußbodenfarbe zu entscheiden, und erleichtert so den Prozess der Fußbodenerneuerung.

Die Bona-Farbkollektion Resilient Solution und das Tool Floor Visualizer sind jetzt verfügbar und mehr Informationen finden Sie auf der Website von Bona, www.bona.com.

Über Bona Resilient Solution

Mit dem System von Bona für elastische Böden können Reinigungfachunternehmen oder Bodenfachbetriebe abgenutzte und beschädigte Gummi-, PVC-, LVT-, Vinyl- und Linoleumböden wiederherstellen und so den Austausch des gesamten Bodens vermeiden. Laut Studien des schwedischen Umweltforschungsinstituts IVL kann die Renovierung von Böden statt ihres Austauschs die Klimaauswirkungen um bis zu 95 Prozent verringern, indem der Ressourcenverbrauch minimiert wird.

Das System von Bona besteht aus Verfahren und Produkten, die alles abdecken, von der Wiederherstellung abgenutzter Böden, einschließlich des Aufbringens einer neuen Oberflächenschicht, bis hin zur täglichen Reinigung und regelmäßigen Pflege. Dadurch wird die Lebensdauer des Bodens verlängert und er bleibt über die Zeit hinweg lebendig. Das System kann in allen Arten von Umgebungen eingesetzt werden in gewerblichen Räumen wie Büros, Hotels, Sporthallen, Flughäfen und anderen öffentlichen Bereichen.

Über Bona

Bona ist ein familiengeführtes, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Pflege und Wiederherstellung hochwertiger Böden anbietet. Bona wurde 1919 gegründet und war das erste Unternehmen der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Parkettversiegelungs- und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für die meisten hochwertigen Bodenbeläge an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Böden, Gummi und Laminat. Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit in 90 Ländern mit 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebspartnern, 4 Produktionsstätten und über 600 Mitarbeitern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

