DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 19.069 Pkt - Siemens Energy plus 10%

DOW JONES--Für die Aktie von Siemens Energy ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich nach oben. Das Unternehmen hat im vierten Geschäftsquartal 2023/24 dank einer positiven Marktentwicklung Auftragseingang und Umsatz gesteigert und den Verlust eingedämmt. Zudem wurden die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 angehoben. Wie der Konzern mitteilte, strebt er für die Ergebnis-Marge im Geschäftsjahr 2028 nun 10 bis 12 Prozent an. Bislang hatte Siemens Energy mittelfristig eine Ergebnis-Marge von 8 Prozent oder höher in Aussicht gestellt. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis soll bis zum Geschäftsjahr 2028 im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 10 Prozent bei starken Umsätzen höher getaxt. Im Gefolge legten die Titel von Siemens um 1 Prozent zu.

Dagegen verloren Bertrandt 2,0 Prozent. Das Unternehmen erreichte im Geschäftsjahr 2023/24 eine Gesamtleistung von rund 1.186 (Konsens: 1.221,5, Vorjahr 1.157,4) Millionen Euro. Das EBIT habe sich auf rund -98 (Konsens: -24,8, Vorjahr 50,1) Millionen Euro belaufen. Im EBIT enthalten waren aber Sonderaufwendungen Höhe von kumuliert etwa -115 Millionen Euro insbesondere für das Ergebnisoptimierungsprogramm und für einmalige, nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen auf Vermögenswerte. Es wird eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,20 Euro je Aktie) angestrebt.

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat die Platzierung von neuen Aktien abgeschlossen. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wurden die 1.756.417 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 41,00 Euro je Aktie zugeteilt. Vossloh fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von rund 72 Millionen Euro vor Provisionen und Kosten zu. Den Erlös will Vossloh zur teilweisen Finanzierung des geplanten Sateba-Erwerbs verwenden. Die Aktien verloren 3,5 Prozent.

Nachdem die Aktionäre von TAG Immobilien zwei Jahre in Folge auf eine Dividende hatten verzichten müssen, soll der Hauptversammlung im Mai 2025 eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 vorgeschlagen werden. Sie soll auf einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent des FFO I basieren und damit voraussichtlich 0,40 Euro je Aktie betragen. Die Aktie stieg um 1,6 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 19.069 19.034 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 12, 2024 16:47 ET (21:47 GMT)

