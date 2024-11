XRP News: +15 % - startet jetzt der Ripple-Bullenmarkt?

XRP steigt in den letzten 24 Stunden um rund 15 Prozent. Damit ist XRP ausnahmsweise mal wieder die beste Top-10-Kryptowährung. Auf Wochensicht kann XRP damit um 37 Prozent zulegen und die 0,70 US-Dollar aktuell überwinden. Derweil steigt auch das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um rund 180 Prozent, was die bullische Kurserholung untermauert. Kann der heutige Kurssprung womöglich der Start des Ripple-Bullenmarkts sein?

Mit einem neuen 6-Monats-Hoch konnte XRP heute die seitwärts gerichtete Bewegung verlassen und die Range nach oben auflösen. Damit konnte XRP zugleich ein neues Kaufsignal generieren.

Der folgende Trader sieht hier den Ausbruch über 0,65 US-Dollar als entscheidende Entwicklung. Insoweit konnte XRP den Ausbruch bereits bestätigen. Nach dem hiesigen Analysten wäre nun eine Rallye bis auf 0,90 US-Dollar indiziert. Im Anschluss würde diese Kursmarke entscheidend sein, um wirklich einen XRP-Bullenmarkt zu initiieren.

Erste Krypto-Influencer mit großer Reichweite werfen bereits Kursziele von 1 US-Dollar in den Raum, um erstmals seit geraumer Zeit wieder die psychologische Kursmarke zu erreichen. Alles in allem könnten sich jetzt ein bullisches Sentiment und positives Narrativ ausbilden, die XRP in den kommenden Wochen zugutekommen.

Ripple Alternative: Ist FLOCK besser als XRP?

XRP wird dennoch häufig als zu zentralisiert kritisiert, da das Unternehmen Ripple Labs über eine erhebliche Menge der Token verfügt und somit großen Einfluss auf das Netzwerk und den Marktpreis nehmen kann. Zudem basiert XRP nicht auf einem dezentralen Mining-Prozess wie Bitcoin, sondern auf einem Validierungssystem, das nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern zulässt. Diese Faktoren führen dazu, dass viele in der Krypto-Community XRP als weniger unabhängig und kontrollierter als andere Kryptowährungen empfinden. Für Unterstützer dezentraler Konzepte ist XRP wenig attraktiv.

Der Kryptomarkt ist im November 2024 erneut Anziehungspunkt für risikofreudige Anleger, da zahlreiche Presales vielversprechende Renditechancen bieten. Eine aktuelle Innovation in diesem Bereich ist Flockerz. Dabei handelt es sich um einen Meme-Coin, der durch eine einzigartige, dezentrale Governance-Struktur überzeugt und bereits Investitionen in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Für Krypto-Anleger, die dezentrale Projekte bevorzugen, stellt Flockerz eine interessante Option dar, da hier die Community an zentralen Entscheidungen beteiligt wird.

Flockerz geht mit seiner dezentralen autonomen Organisation "Flocktopia" einen Schritt weiter als viele klassische Meme-Coins. Token-Inhaber besitzen das Recht, bei wichtigen Abstimmungen mitzuwirken, wobei das Stimmgewicht durch die Token-Menge bestimmt wird. Dieses System schafft nicht nur Transparenz, sondern fördert das Mitbestimmungsrecht der Community. Durch das "Vote-to-Earn"-Modell können aktive Teilnehmer zusätzliche FLOCK Token als Belohnung erhalten - eine Struktur, die an erfolgreiche Trends wie "Play-to-Earn" anknüpft und ein starkes Engagement rund um den Meme-Coin fördert.

Ein entscheidendes Merkmal ist der hohe Anteil an FLOCK Tokens, der der Community gewidmet ist. So werden 25 Prozent der Token in Staking-Belohnungen investiert, um aktives Engagement zu fördern, während ein weiteres Viertel für "Vote-to-Earn"-Prämien in der Treasury bereitgestellt wird. 20 Prozent sind im Presale verfügbar, während der verbleibende Anteil Liquidität und Marketing unterstützt.

Der Einstieg in den Presale ist dabei denkbar einfach: Investoren können sich mit Kryptowährungen wie ETH, BNB und USDT beteiligen oder eine Kreditkarte verwenden. Eine attraktive Rendite von rund 1200 Prozent APY beim Staking sorgt für zusätzliche Anreize im FLOCK Presale. Der Token-Preis steigt jedoch bereits in den nächsten 24 Stunden, sodass sich Anleger für maximale Buchgewinne beeilen müssen.

