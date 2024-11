Der indische Multinational, Vedanta Limited ("Vedanta") (NSE: VEDL), das weltweit führende Konglomerat für wichtige Mineralien, Energie und Technologie, hat sein Ergebnis für das am 30. September 2024 beendete Q2 und H1 bekannt gegeben. Das Unternehmen erzielte mit $2,47 Milliarden sein bis dato höchstes EBITDA für das erste Halbjahr. Dies entspricht im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitrum einem Anstieg um 46 %1

Der konsolidierte Umsatz für Q2 belief sich auf $4,4 Milliarden, ein Anstieg um 5 im Vergleich zum Vorquartal und um 10 im Vergleich zum Vorjahr1 Das konsolidierte EBITDA betrug $1,2 Milliarden, ein Plus von 44 im Vergleich zum Vorjahr1 PAT vor außerordentlichen Posten war $533 Millionen, eine Steigerung um 230 im Vergleich zum Vorjahr1 Vedanta verzeichnete branchenweit die beste EBITDA-Marge2 von 34 %, eine Steigerung von ~900 bps im Jahresvergleich1 Der freie Cash Flow (vor Capex) belief sich auf $1,02 Milliarden, ein Plus von 50 im Jahresvergleich1 Das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA betrug im Q2 des Geschäftsjahres 25 1,49x, die beste Leistung im Verlauf der vergangenen 6 Quartale.

Das Ergebnis kommentierte Ajay Goel, CFO von Vedanta Limited, folgendermaßen :"Dies war ein außergewöhnliches Quartal, das durch große Fortschritte in unseren strategischen Initiativen, starke Finanzergebnisse und exzellente operative Leistungen gekennzeichnet war. Treiber waren effiziente Kosten, Volumenwachstum und günstige Preise für Rohstoffe. Darüber hinaus haben wir Mittel in Höhe von $1,4 Milliarden durch einen $1 Milliarden QIP und einen $400 Millionen HZL OFS erhoben. Gleichzeitig haben wir mit der Ausgabe von Anleihen in Höhe von $1,2 Milliarden VRL unsere Holdco.-Verbindlichkeiten auf $4,8 Milliarden gesenkt, der niedrigste Stand seit einem Jahrzehnt."

Vedanta erwartet, dass diese günstige Entwicklung sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzt, da viele seiner Wachstumsprojekte online gehen. Üblicherweise erzielt das Unternehmen mehr als 60 seines Umsatzes im zweiten Halbjahr.

Arun Misra, Executive Director, Vedanta Limited fügte hinzu: "Durch unsere strukturellen Veränderungen und Initiativen haben wir unsere Produktionskosten in den vergangenen 12 15 Monaten deutlich gesenkt und wir werden diesen Trend in den kommenden Quartalen fortsetzen. Unsere strategischen Schwerpunkte bleiben in Zukunft operative Exzellenz, nachhaltiges Wachstum, ESG-Führerschaft und eine stabile Pipeline von Wachstumsprojekten."

Vedanta plant eine der bedeutendsten Entflechtungen Indiens, die letztendlich zu sechs eigenständigen, börsennotierten Unternehmen führen wird. Diese Entflechtung verläuft wie geplant und befindet sich in der Endphase.

Hinweis: Wechselkurs USD-INR für diese Pressemitteilung: 83,8 für Q2 83,6 für H1.

1 Vergleichswerte ohne Berücksichtigung von außerordentlichem Gewinn aus Schiedsverfahren in 2Q GJ24.

2 Ohne Berücksichtigung von Schmelzen in der Kupfersparte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

