Ethereum-News: Die ETFs starten endlich durch!

Die Ethereum-ETFs sind eigentlich mit schier unglaublichen Erwartungen im Juli dieses Jahres gestartet. Anschließend entpuppten sich diese aber als recht herbe Enttäuschung. Durch die Abflüsse des seit Längerem bestehenden Ethereum Trusts von Grayscale hat der Kurs von Ethereum statt einer starken Rallye eine ausgeprägte Korrektur im Sommer hingelegt. Dennoch erklärten Analysten immer wieder, dass sich das Blatt in den börsengehandelten Ether-Fonds bald wenden könnte. Und es sieht so aus, als würde sich diese Hoffnung, die viele bereits aufgegeben haben, nun endlich verwirklichen.

(Der Kurs von Ethereum ist nach der Einführung der Ether-ETFs erst einmal stark gefallen - Quelle: Tradingview.com)

Die Ether-ETFs erzielten gestern die höchsten Zuflüsse seit ihrer Auflage

Nachdem die Ethereum-ETFs in den letzten Monaten hauptsächlich Abflüsse verzeichneten und somit eine Verkaufswelle in Ethereum ausgelöst hatten, scheint sich die Lage nach Monaten endlich zu beruhigen. In den letzten 4 Handelstagen erzeilten die börsengehandelten Fonds durchgängig Zuflüsse. Die Spitze des Eisbergs wurde gestern erreicht.

BOOM!



Just as predicted.



RECORD-BREAKING inflows into Ethereum Spot ETFs!



Over $295 MILLION within a SINGLE DAY! pic.twitter.com/1x9Sx5ePfK - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) November 12, 2024

Allein am gestrigen Tag haben die Ethereum-ETFs nämlich über 295 Mio. US-Dollar an Investorengeldern eingenommen. Da diese hauptsächlich von institutionellen Investoren stammen, scheint es, als ob auch diese davon ausgehen, dass wir uns am Beginn eines ausgeprägten Bullenmarktes befinden. Für den Ether-Kurs könnte das bedeuten, dass er endlich dem Bitcoin nachzieht und in den nächsten Monaten vielleicht eine ausgeprägte Aufholrallye startet.

Werden Layer-2-Lösungen vom Ethereum-Kursanstieg profitieren?

Wenn Ethereum eine starke Aufholrallye startet, wird es höchstwahrscheinlich ebenfalls zu einem starken Anstieg bei Coins führen, die das Ethereum-Ökosystem erweitern. Vor allem solche, die die Main Chain um eine Layer 2 erweitern, könnten davon profitieren. Dabei ist es durchaus möglich, dass einige Gewinne von x10, x25 oder sogar x100 erzielen, da sich kleinere Coins in einem Bull Run häufig noch stärker entwickeln als Ethereum.

Ein Layer-2-Coin, der gute Chancen auf hohe Gewinne in den nächsten Wochen hat, ist Pepe Unchained. Der Coin befindet sich derzeit noch im ICO und sein Vorverkauf war einer der erfolgreichsten im Jahr 2024. Über 27,6 Mio. US-Dollar wurden von über 62.000 Anlegern aus der $PEPU-Community eingesammelt. Und es gibt einen guten Grund dafür, weshalb so viele Anleger jetzt ausgerechnet auf $PEPU setzen.

($PEPU hat eines der erfolgreichsten ICOs im Jahre 2024 hingelegt - Quelle: pepeunchained.com)

Das große Erfolgsgeheimnis von $PEPU liegt darin, dass es sich hier nicht nur um einen Meme Coin handelt, der an $PEPE angelehnt ist. Vielmehr ist Pepe Unchained der modernste und neueste Meme Coin, der auch eine eigene Layer-2-Lösung auf den Markt bringt. Die $PEPU-Blockchain wickelt Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als die Ethereum Main Chain ab.

Damit könnte sie für andere Entwickler interessant werden, die neue Coins starten. Sollte das passieren, würde der Kurs von Pepe Unchained wahrscheinlich geradezu explodieren. Alle, die den Mut haben, noch im ICO einzusteigen, könnten mit dem Coin im besten Fall eine Menge Geld verdienen. Allerdings endet der Vorverkauf der $PEPU-Tokens bald, weshalb sich Anleger, die noch nicht investiert sind, mit ihrer Recherche beeilen sollten.

