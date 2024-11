Infobip prognostiziert einen Rekord-"Shopping-Monat", da es den ganzen November über Rabatte gibt

Kundeninteraktionen fördern das Engagement und steigern den Umsatz in diesem Jahr

Die globale Kommunikationsplattform Infobip prognostiziert basierend auf dem prognostizierten Nachrichtenvolumen für diesen Black Friday in den USA Online-Verkäufe mit einem Volumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Infobip geht davon aus, dass die SMS-Interaktionen auf Infobips Plattform am Black Friday in diesem Jahr um 25 steigen werden, was einem Anstieg von 1,3 Milliarden im Jahr 2023 auf beinahe 1,7 Milliarden entspricht. Angesichts der Marktbewegung und des Einkaufsverhaltens der Verbraucher rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg der Online-Verkäufe am Black Friday in den USA von 9,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 10,5 Milliarden US-Dollar im November.

Infobip prognostiziert für 2024 einen Anstieg der Online-Verkäufe am Black Friday um 7 %, was einem ähnlichen Anstieg wie von 2022 auf 2023 entspricht, als die Verkäufe von 9,1 Milliarden US-Dollar auf 9,8 Milliarden US-Dollar stiegen. Das Unternehmen, das der größte SMS-Anbieter in den USA und einer der führenden SMS-Anbieter mit einem globalen Traffic-Angebot ist, erwartet, dass die weltweiten SMS-Interaktionen auf seiner Plattform am Black Friday im Vergleich zu einem normalen Tag im November um 120 höher ausfallen werden, da Marken versuchen, Verkäufe zu generieren.

Für Europa prognostiziert Infobip auf Basis von Umfragedaten, dass die Gesamtausgaben am Black Friday und Cyber Monday 7,425 Milliarden Euro erreichen werden. Davon werden voraussichtlich 4,3 Milliarden Euro auf den Black Friday und 3,125 Milliarden Euro auf den Cyber Monday entfallen. Außerdem erwartet Infobip, dass in den USA, wo sich ein Trend zu einem zurückhaltenderen Ausgabeverhalten abzeichnet, ein höheres Volumen an Käufen von teuren Artikeln zu verzeichnen sein wird: 14 der Umfrageteilnehmer in den USA gaben an, dass sie gewillt sind, am Black Friday über 1.000 US-Dollar auszugeben, im Vergleich zu nur 4 bis 8 der Befragten in Europa.

Infobip hat darüber hinaus ermittelt, dass die Anzahl der Nachrichten in direktem Zusammenhang mit den Gesamtverkäufen am Black Friday und Cyber Monday steht. Laut dem neuesten globalen Bericht des Unternehmens zu Messaging-Trends gingen 137 der 473 Milliarden Messaging-Interaktionen auf das Versenden von Nachrichten über mobile Anwendungen zurück, sei es zu Marketing-, Support- oder Handelszwecken.

Das Unternehmen erwartet außerdem, dass die Zahl der "Rich-Conversational"-Kommunikationskanäle in diesem Jahr deutlich zunehmen wird. Das Unternehmen rechnet mit einem 7,5-fachen Anstieg der weltweiten "Rich Communication Services (RCS)"-Interaktionen in diesem Jahr. Infobip prognostiziert außerdem, dass die WhatsApp-Interaktionen weltweit um fast zwei Drittel zunehmen werden.

Ivan Ostojic, Chief Business Officer bei Infobip, sagte:"Die Shopping-Events am Black Friday und Cyber Monday beschränken sich nicht mehr nur auf ein Wochenende. Anhand unserer Daten lässt sich vielmehr erkennen, dass sie früher beginnen und länger als bisher dauern. Inzwischen ist der November ein regelrechter "Shopping-Monat", da die Angebote über den gesamten Monat verteilt sind. Einzelhändler und E-Commerce-Unternehmen hoffen, preisbewusste Verbraucher, die auf die besten Angebote und Rabatte warten, anzulocken. Dies ist auf die wirtschaftlichen Auswirkungen zurückzuführen, die Kunden dazu veranlassen, nach besseren Preisen und Angeboten zu suchen."

"Wir rechnen damit, dass Rich Messaging Rich Communication Services (RCS) nach der Einführung durch Apple zu einem wichtigen Kanal für Käufer wird.Wir gehen davon aus, dass sich Einzelhändler auf Hyperpersonalisierung konzentrieren werden, um ein stärker auf Konversation ausgerichtetes Kundenerlebnis zu schaffen und den Umsatz zu steigern."

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Hier werden auf einer einzigen Plattform Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und ein Kontaktzentrum geboten. Diese Infobip-Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern und so Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken.

