Neuer Leitfaden zeigt, wie Käufer in ihrem physischen und digitalen Leben nach Berührungspunkten mit dem Einzelhandel suchen. Aber sie erwarten weiterhin, dass Marken und Anbieter ihre Lieferzusagen einhalten

In den kommenden 12 Monaten wird die "nächste Revolution im Einzelhandel" stattfinden, da die Verbraucher zunehmend erwarten, dass der Einkauf zu ihnen kommt. nShift, der weltweit führende Anbieter von Liefer- und Erlebnismanagement, hat einen Leitfaden mit Trends und Prognosen veröffentlicht, der E-Commerce- und Logistikteams bei der Vorbereitung auf das Jahr 2025 unterstützen soll.

Der Leitfaden "The next retail revolution" untersucht, wie E-Commerce- und Logistikteams zusammenarbeiten müssen, um ein Jahr monumentaler Veränderungen zu meistern. Zu oft betrachten Unternehmen den Einzelhandel als eine Gelegenheit, bei der Kunden ein stationäres Geschäft oder einen Webshop besuchen. Dem Bericht zufolge wird 2025 anders sein. Verbraucher erwarten, dass der Einkauf zu ihnen kommt, egal wo sie sich in ihrem physischen oder digitalen Leben befinden. Der Einzelhandel wird keine Begegnung mehr sein. Es muss zunehmend ein Ökosystem sein, mit Berührungspunkten, die sich um jeden Aspekt des Lebens eines Kunden drehen.

Der Bericht warnt auch davor, dass der Versuch, diese Kundenbeziehungen mit verbraucherorientierten Anwendungen und Software herzustellen, nicht ausreichen wird. Damit das Kundenerlebnis wirklich authentisch ist, müssen Marken und Anbieter in der Lage sein, ihre Versprechen zu halten.

Um den sich ändernden Kundenerwartungen gerecht zu werden, müssen sich Einzelhändler und E-Commerce-Anbieter mit folgenden Themen auseinandersetzen:

Einheitlicher Handel- 99 der Einzelhändler sind der Meinung, dass eine gut umgesetzte Strategie für den einheitlichen Handel sich auf die Gesamtrentabilität auswirkt, aber 45 fehlt eine klare Umsetzungsstrategie1 Soziales Shopping- TikTok zufolge kaufen 75 seiner Nutzer wahrscheinlich etwas, während sie die TikTok-Shop-App verwenden2 Nachhaltiges Shopping- 66 der Verbraucher sind bereit, mehr für Produkte von Unternehmen zu bezahlen, die sich für eine positive soziale und ökologische Wirkung einsetzen3

Johan Hellman, Vice President, Product Carrier bei nShift, sagte: "Auch wenn sich die Welt des Einzelhandels verändert, eines bleibt gleich: Für einen Kunden ist es wichtiger als alles andere, dass der Einzelhändler sein Lieferversprechen einhält. Wenn die Lieferung verspätet ist oder an den falschen Ort geschickt wird, riskiert der Einzelhändler, einen Kunden für immer zu verlieren."

"Zu oft werden Lieferungen als reine Erfüllungsleistung abgetan. Die Teams denken an Kartons und Verpackungen am einen Ende des Spektrums und an das Kundenerlebnis am anderen Ende. In Wirklichkeit sind Lieferungen der Schlüssel zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, zur Steigerung der Effizienz und zum Ausbau des Geschäfts."

Lesen Sie den ganzen Bericht: "The next "retail revolution" how ecom and logistics must work together to embrace monumental change in 2025"

Über nShift:

Die nShift-Plattform für das Versand- und Erlebnismanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im E-Commerce. Wachsen Sie über Ihre Grenzen hinaus mit stetiger Innovation und dem weltweit größten Carrier-Netz. Stärken Sie die Kundenbindung mit End-to-End-Tools, die das Kundenerlebnis verbessern. Verwandeln Sie Daten in verwertbare Erkenntnisse, die Prozesse verbinden und optimieren. Mit nShift machen Sie den Versand zum wesentlichen Bindeglied zwischen Ihrer Marke und Ihren Kunden.

