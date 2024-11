Dieses Unternehmen baut jetzt mit 150 Mio. US-Dollar eine strategische Bitcoin-Reserve auf!

Wenn man von Unternehmen spricht, die in Bitcoins ($BTC) investieren, fällt einem natürlich als Erstes sofort MicroStrategy ein. Der US-amerikanische Softwarehersteller, der unter seinem genialen CEO Michael Saylor 2020 angefangen hat, in Bitcoins zu investieren, hat am Kryptomarkt praktisch Legendenstatus erlangt.

Über 292.420 $BTC hält das Unternehmen bereits und baut seine Bestände immer weiter aus. Ein weiterer großer Name, der in Bitcoins investiert, ist der japanische Konzern Metaplanet. Aber bald könnte es noch ein drittes Unternehmen geben, das einem sofort einfällt, wenn man von Konzernen mit Bitcoin-Investments spricht …

Dieses Unternehmen könnte der nächste große Bitcoin-Player werden

Genius Global Ltd. ist ein Unternehmen aus Singapur, das vor allem im Bildungsbereich tätig ist. In dem Rahmen hat es über 5,7 Mio. Kunden aus über 100 verschiedenen Ländern der Welt. Der 2002 gegründete Konzern stellt dabei spezielle Bildungsplattformen für Unternehmer zur Verfügung. Und schon bald könnte ein sehr einträglicher Geschäftszweig ein Investment in Bitcoins sein!

Wie heute bekannt wurde, möchte die Geschäftsführung der Genius Global Ltd. in Zukunft nach dem Vorbild von MicroStrategy massiv in Bitcoins investieren. Bis zu 90 Prozent der Cashbestände sollen in digitalen Währungen gehalten werden. Schon die erste Investition soll sich dabei auf 120 Mio. US-Dollar belaufen, es ist aber davon auszugehen, dass diese Bestände im Laufe der Zeit ähnlich wie bei Metaplanet und MicroStrategy immer weiter ausgebaut werden. Für den Bitcoin und den Kryptomarkt bedeutet das zweierlei.

Einerseits kommt ein neuer zahlungskräftiger Akteur auf den Markt, der wohl in den nächsten Jahren massiv Bitcoins kaufen wird, was den Kurs natürlich weiter stützt. Andererseits zeigt die Entwicklung aber auch, dass sich immer mehr Konzerne von der Erfolgsgeschichte, die Michael Saylor mit MicroStrategy hingelegt hat, inspirieren lassen. Dadurch könnten in den nächsten Jahren Gelder in Milliardenhöhe in den Bitcoin fließen und den Kryptomarkt auf nie gekannte Höhen heben. Damit könnten neue Ökosysteme entstehen. Eines davon ist ein mögliches $PEPU-Ökosystem.

Weshalb bald ein neues $PEPU-Ökosystem entstehen könnte

Pepe Unchained ist ein neuer Coin, der das erfolgreichste ICO im Jahre 2024 hinlegen könnte und bald auf den offiziellen Börsen gehandelt wird. Was den Coin so besonders macht, ist, dass er eine eigene Blockchain mitbringt. Diese wurde eigens für den Coin entworfen und ist damit perfekt auf die aktuellen Anforderungen des Kryptomarktes zugestimmt.

Die $PEPU-Chain ist nicht nur schnell bei der Abwicklung von Transaktionen, sondern auch günstig. Sie ist so leistungsfähig, dass sie bald auch von anderen Entwicklern für ihre Coins genutzt werden könnte. Damit würde ein ganzes $PEPU-Ökosystem entstehen, was den Kurs durch die Decke steigen lassen könnte.

(Pepe Unchained könnte durch seine moderne Blockchain bald durch die Decke gehen - Quelle: pepeunchained.com)

Die Hoffnungen in Pepe Unchained sind unglaublich groß, weshalb Anleger bereits über 27,67 Mio. US-Dollar in den Coin investiert haben. Mittlerweile haben diese auch eine gigantische $PEPU-Community mit über 62.000 Followern auf X (ehemals Twitter) und Telegram gebildet. Es sieht also ganz danach aus, als würde $PEPU nach dem Handelsstart raketenartig steigen. Analysten gehen von der Chance auf 1.500 Prozent Gewinn und mehr aus. Wer das nicht verpassen möchte, sollte noch in $PEPU investieren, solange der Presale läuft. Dieser endet allerdings schon bald.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.