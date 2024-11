Unternehmen verrückt nach Kryptos: Darum Solana so viel gekauft

Eine zunehmende Anzahl von Unternehmen beschäftigt sich verstärkt mit dem Kryptobereich. Eines von ihnen ist DeFi Technologie, welches bekannt gegeben, dass es sich der Solana-Blockchain widmen wird. Was das Unternehmen genau geplant hat und es zu dieser Entscheidung hat kommen lassen, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

DeFi Technologies startet mit SolFi ein Microstrategy für Solana

DeFi Technologies Inc., ein auf die Verbindung von TradFi und DeFi spezialisiertes Unternehmen, hat inzwischen die Firma SolFi gegründet. Diese soll eine ähnliche Strategie wie MicroStrategy verfolgen, welches durch seine hohen Bitcoin-Käufe berühmt geworden ist. Mehr darüber erfahren Sie etwas weiter unten.

Dementsprechend erwirbt das Unternehmen anstelle von BTC SOL, welches als einer der Top 3 Coins und der gefährlichste Neuaufsteiger gehandelt wird. Dies ist unter anderem auf die hervorragende Technologie und die starke Etablierung im Vergleich zu seinen Wettbewerbern zurückzuführen.

Jetzt nächste Wallet-Generation entdecken!

DeFi-Technologies-Aktie seit Jahresbeginn | Quelle: Tradingview

Allerdings unterscheidet sich der Ansatz von SolFi von dem von MicroStrategy. Denn das Unternehmen soll nicht nur Coins erwerben, sondern darüber hinaus auch eine eigene Node für die Validierung von Transaktionen über das Proof-of-Stake-Verfahren betreiben und in das Ökosystem investieren.

Dabei ist geplant, in Wettbewerb mit den Staking-Plattformen zu gehen und eine höhere Rendite als die Konkurrenz zu ermöglichen. Auf diese Weise verspricht sich das Team einen kontinuierlichen Cashflow durch das Staking, welche es anderen ermöglicht. Diese Gewinne sollen dann entweder reinvestiert oder als Dividende an die Inhaber ausgeschüttet werden.

Höhere Profite als bei anderen Staking-Anbietern will das Team durch unter anderem MEV (Maximum Extractable Value) erreichen, bei denen die Transaktionen einer Blockchain in einer bestimmten Reihenfolge verarbeitet werden, so dass höhere Gewinne ermöglicht werden. Allerdings ist es damit nicht der Erste, da es beispielsweise ebenfalls manche Liquid-Staking-Anbieter unterstützen.

Jetzt Kryptos zum niedrigsten Preis kaufen!

DeFi Technologies imitiert das Geschäftsmodell von Sol Strategies Inc. und MicroStrategy Inc.

Genau genommen wurde das Konzept jedoch nicht nur von MicroStrategy inspiriert, sondern es hat Sol Strategies Inc. imitiert. Denn das Unternehmen Cyberpunk Holdings hat bereits im September eine strategische Umorientierung durchgeführt sowie das neue Branding auf Solana ausgerichtet.

Zudem hat es sich schon davor dazu entschieden, dass es im Gegensatz zu MicroStrategy ebenfalls in Nodes und das Ökosystem investiert. Es beschäftigte sich aber zuvor auch mit anderen Krypto-Investments, von denen noch Restbestände vorhanden ist.

MicroStrategy Inc. hat sich hingegen schon im Jahr 2020 für eine Neuausrichtung auf Bitcoin entschieden, nachdem es zuvor Business-Intelligence-Softwarelösungen entwickelt hatte, welche für Datenanalysen und fundierte Geschäftsentscheidungen genutzt werden.

Im August 2020 hat der Executive Chairman Michael Saylor von MicroStrategy angefangen, die ersten Bitcoins für umgerechnet 240 Mio. USD zu kaufen. Am 11. November kam das Unternehmen bereits auf 27.200 BTC für derzeit umgerechnet 2,41 Mrd. USD.

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung der entsprechenden Aktien, so wird klar, warum sich einige Unternehmen für eine solche Strategie entscheiden. So konnte die Aktie von MicroStrategy allein in diesem Jahr schon um 414,94 % steigen, was deutlich mehr als die 109,10 % von Bitcoin sind.

Jetzt passive Krypto-Einkommen entdecken!

MicroStrategy-Aktie seit Jahresbeginn | Quelle: Tradingview

Noch beeindruckender war das Kursplus von Sol Strategies, dessen Aktie um 2.329 % im Wert zulegen konnte und vor wenigen Tagen sogar noch ein Plus von mehr als 4.650 % verzeichnet hat. Da es ein Pennystock ist, hat er allerdings eine sehr hohe Volatilität.

Sol-Strategies-Aktie seit Jahresbeginn | Quelle: Tradingview

Erst am 6. August hat zudem Metaplanet, ein japanisches Investitionsunternehmen mit Spezialisierung auf den Technologiesektor, bekannt gegeben, dass es nun rund 70 Mio. USD in Bitcoin investiert. Seitdem hat die Aktie einen Anstieg von 174,70 % verzeichnet, wobei es vor wenigen Tagen noch mehr als 286 % waren.

Metaplanet-Aktie seit Bitcoin-Käufen | Quelle: Tradingview

Aber auch schon im Jahr 2017 sorgte die Umbenennung des Getränkeherstellers Long Island Iced Tea Corp. in Long Blockchain Corp. sogar ohne strategische Neuausrichtung zu enormen Kursgewinnen von bis zu 500 %.

Überdies hat heute das Bildungsunternehmen Genius Group berichtet, dass es 90 % der aktuellen und künftigen Reserven in Bitcoin verwahren wird. Dadurch schoss der Kurs heute von 0,70 USD bis auf 1,50 USD um 114,29 %.

Jetzt rechtzeitig in Kryptos investieren!

Entwicklung der Genius-Group-Aktie seit Bitcoin-Käufen | Quelle: Tradingview

Einige neue Unternehmen haben schon deutlich mehr zu bieten. Aber auch immer mehr Pensionsfonds und sogar Länder nehmen Kryptos in ihre Bestände auf. All dies unterstreicht die Adoption der Kryptowährungen.

Crypto All-Stars bietet einige der höchsten Renditen des Kryptomarktes

Ebenfalls in dem Bereich des Stakings engagiert sich die neuartige Multi-Chain-Staking-Plattform von Crypto All-Stars. Im Unterschied zu den zentralistisch verwalteten Optionen von Sol Strategies und SolFi zeichnet sich der Anbieter jedoch durch seine Dezentralisierung aus. Dies bietet wiederum eine Reihe von Vorteilen.

So müssen die Nutzer ihr Vermögen nicht einer kleinen Gruppe von Personen anvertrauen. Stattdessen behalten sie mithilfe der dezentralen Blockchain die Kontrolle über ihr Vermögen, sodass sie keine Insolvenz der besagten Unternehmen befürchten müssen, was einen entscheidenden Vorteil darstellt.

Ebenso lassen sich durch die automatisierten Smart Contracts die Kosten der Mittelsmänner einsparen, was wiederum den Nutzern zugutekommt. Diese wurden zudem von unterschiedlichen Web3-Sicherheitsexperten auf Risiken überprüft. Da bei diesen Audits keine schwerwiegenden Fehler gefunden werden konnten, profitieren Anleger von einer höheren Sicherheit.

Ferner zeichnet sich Crypto All-Stars durch seinen anfängerfreundlichen Ansatz aus. Denn jeder kann schnell, einfach und sicher auf eine Vielzahl unterschiedlicher Renditeoptionen des Kryptomarktes zugreifen. Somit beschränkt sich sein Sortiment auch nicht nur auf eine einzige Kryptowährung, wie es bei den Unternehmen der Fall ist.

Jetzt Multi-Chain-Staking entdecken!

Wie auch bei diesen können die üblichen Einstiegshürden wie Mindestinvestitionen, benötige Technologie, Zeitaufwand, technologische Expertise und mehr eliminiert werden. Mithilfe der MemeVault-Technologie kann dabei über verschiedene Blockchains hinweg selbst bisher unprofitablen Coins ein passives Einkommen bereitgestellt werden.

Innerhalb der Plattform wird der eigene Coin verwendet, welcher den Anlegern einen höheren Renditemultiplikator freischalten kann, der bis zu 3x beträgt. Daher war die Nachfrage nach diesen überwältigend. Schließlich bietet es ein einzigartiges Wertversprechen. Zudem lassen sich durch das Staking die Verluste verringern und die Gewinne steigern.

Da deutsche Investoren nach einer einjährigen Haltefrist erst die steuerfreien Gewinne erhalten, können sie diese Zeit hervorragend mit zusätzlichen Renditeoptionen von Crypto All-Stars füllen. Überdies sinkt somit die Gefahr, dass man der Trading-Falle unterliegt: hin und her, macht Taschen leer.

Jetzt in Crypto All-Stars investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.