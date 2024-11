Oranda Therapeutics, ein neues irisches Unternehmen für seltene Krankheiten mit Sitz in Irland und einem innovativen, schnell marktfähigen kommerziellen Ansatz, kündigt heute den Start seiner Finanzierungsrunde der Serie A an, die mit einer Exklusivitätsfrist für den Abschluss einer Lizenzvereinbarung für die Vermarktungsrechte in der EMEA-Region für ein neuartiges Medikament zusammenfällt, das derzeit für die Behandlung von Hyperphagie bei Patienten mit Prader-Willi-Syndrom (PWS) mit einem potenziellen Spitzenumsatz von über 100 Mio. EUR evaluiert wird.

Das Unternehmen hat exklusive Verhandlungen über ein neuartiges Medikament aufgenommen, das derzeit in einer Phase-2b-Studie zur Behandlung von Hyperphagie bei Prader-Willi-Syndrom (PWS) untersucht wird. Abhängig vom Ergebnis der Studie soll mit diesem Medikament 2025 eine entscheidende Phase-3-Studie beginnen.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen ein Portfolio etablierter Medikamente für seltene Krankheiten zur Vermarktung gesichert, wobei die erste Markteinführung für das erste Halbjahr 2026 geplant ist.

Kommentiert wurde die Ankündigung von Oranda Mitbrgründer und CEO, Ahmed Al-Derzi, wie folgt: "Wir sehen die Möglichkeit, das Leben von Menschen mit seltenen Krankheiten zu verbessern, indem wir den Zugang zu etablierten und neuartigen Medikamenten für seltene Krankheiten erweitern. Unsere Aktionäre werden von der Agilität und der umfassenden Erfahrung unseres Teams im Bereich der kommerziellen Exzellenz profitieren. Unser Ziel ist es, der bevorzugte Partner für BioPharma-Organisationen mit Medikamenten für seltene Krankheiten zu sein, wobei unsere Kernaufgabe darin besteht, die Lebenserfahrung von Patienten und ihren Familien zu verbessern."

John Irwin, Mitbegründer und CCO von Oranda fügte hinzu: "In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der zugelassenen Produkte zur Behandlung von seltenen Krankheiten enorm gestiegen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass nur 37 Prozent dieser Medikamente in ganz Europa weit verbreitet sind. Unser Ziel bei Oranda Therapeutics ist es, den Zugang der Patienten zu diesen etablierten Medikamenten für seltene Krankheiten zu erweitern und gleichzeitig in die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente für seltene Krankheiten in Bereichen zu investieren, in denen wir über Fachwissen verfügen."

Oranda sucht nach Mitteln für den Erwerb von Vermögenswerten und den Ausbau seiner europäischen Geschäftstätigkeit. Investoren können von einem frühzeitigen Engagement auf dem europäischen Markt für seltene Krankheiten, einem sehr erfahrenen Führungsteam, einem Portfolio kurzfristiger Geschäftsmöglichkeiten und einem führenden Pipeline-Vermögenswert profitieren.

Über die Gründer

Das Führungsteam von Oranda hat mehr als 20 erfolgreiche Markteinführungen von Medikamenten für seltene Krankheiten in Europa geleitet. Ahmed Al-Derzi, CEO, ist ein erfahrener Unternehmer und Geschäftsentwickler mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Branche. Zuvor war er als Group CEO von Consilient Health dafür verantwortlich, das Unternehmen von einem Start-up auf 100 Mitarbeiter, 70 Millionen Euro Umsatz und eine Präsenz in acht Märkten zu bringen. John Irwin, CCO, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermarktung hochwertiger Orphan-Arzneimittel in Europa und darüber hinaus mit und kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung von Initiativen zur Sicherstellung des Patientenzugangs zu Arzneimitteln für seltene Krankheiten verweisen.

Über das Prader-Willi-Syndrom

Das Prader-Willi-Syndrom (PWS) ist eine seltene, komplexe genetische Störung, die sowohl Männer als auch Frauen von Geburt an und ihr ganzes Leben lang betrifft. Sie verursacht eine Vielzahl von körperlichen Symptomen, leichte bis mittelschwere Lernschwierigkeiten sowie emotionale und soziale Unreife, die zu herausforderndem Verhalten führen können.

PWS ist durch einen überwältigenden und unstillbaren chronischen Hunger (Hyperphagie) gekennzeichnet, der ohne strenge Ernährungs- und Bewegungspläne zu unaufhörlicher Nahrungssuche und lebensbedrohlicher Fettleibigkeit führt. PWS tritt bei etwa 1:22.000 Geburten in Europa zufällig auf. Derzeit gibt es keine zugelassenen Therapien zur Behandlung von Hyperphagie oder Verhaltensaspekten der Störung.

