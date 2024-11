KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Neuwahltermin und Wahlkampf:

"Nun wird also am 23. Februar gewählt. Mitten im Winter. Und in Sachsen sind dann noch Ferien. Die nächste Diskussion über den Termin kommt daher bestimmt. Weil bis zum Urnengang aber nicht mehr viel Zeit ist, dürfte der Wahlkampf noch härter werden als sonst. Dennoch sollten sich die Parteien wenigstens darum bemühen, mit dem zu werben, für was sie gewählt werden wollen: mit Inhalten. Auch wenn dies schwierig werden wird - darum muss jetzt aber wieder gehen. Im Interesse des Landes."/yyzz/DP/ngu