Hongkong (ots/PRNewswire) -HONGKONG, 13. November 2024 /PRNewswire/ - Als weltweit führender Anbieter von IKT-Infrastruktur und intelligenten Terminals wurde Huawei eingeladen, an der Eröffnungszeremonie der Super Terminal Expo teilzunehmen und auf einem Panel zu sprechen. Huawei präsentierte auf der Messe seine neuesten Produkte und Lösungen sowie seine Errungenschaften bei der Unterstützung der digitalen und intelligenten Entwicklung der Luftfahrt- und Logistikbranche.Die Entwicklung der IKT-Infrastruktur ist für die digitale und intelligente Umgestaltung der Zivilluftfahrt von entscheidender Bedeutung. Auf der Podiumsdiskussion Airport Hub Strategies and APAC Challenges wies Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei, darauf hin, dass sich das Geschäftsfeld von Hub-Flughäfen ausweitet und dass Passagier-, Fracht-, Handels-, Finanz- und Informationsströme immer schneller zusammenwachsen. Laut Jacky Wang ist Huawei bestrebt, eine digitale und intelligente Grundlage zu schaffen, die sich durch mehrdimensionale Sensorik, allgegenwärtige Konnektivität und eine offene Plattform auszeichnet, um Drehkreuzflughäfen dabei zu helfen, die betriebliche Effizienz, das Passagiererlebnis und die Flughafensicherheit zu verbessern. "Durch die Nutzung der KI-Fähigkeiten von Huawei hoffen wir, mit Kunden und Partnern aus der Branche zusammenzuarbeiten, um intelligentere Lösungen zu entwickeln. Es wird erwartet, dass diese Lösungen die intelligente Umgestaltung von Drehkreuzflughäfen vorantreiben und das Niveau der Intelligenz im zivilen Luftfahrtsektor erhöhen werden", sagte er.Jacky Wang wies auch darauf hin, dass KI in großem Umfang zur Verwaltung von Flugströmen, Flughafensicherheit und Flughäfen im Allgemeinen (Total Airport Management, TAM) eingesetzt werden wird und dass dies tiefgreifende Auswirkungen auf Flugbetrieb, Passagierdienste, Sicherheit und andere Aspekte von Drehkreuzflughäfen haben wird.Bis heute hat Huawei bereits über 210 Flughäfen, Fluggesellschaften und Flugverkehrsmanagement-Kunden weltweit bedient. Huawei wird weiterhin verstärkt in den Transportsektor investieren und geeignete Technologien für verschiedene Geschäftsszenarien in der zivilen Luftfahrt erforschen. Durch die Zusammenarbeit mit Anwendern und Ökosystempartnern möchte Huawei sowohl innovative Lösungen als auch einen erheblichen Mehrwert für die zivile Luftfahrtindustrie schaffen.Mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung in Bezug auf Verkehrsknotenpunkte, Transportnetzwerke, Frachtströme und das System für niedrige Höhenlagen hat Huawei eine digitale und intelligente Grundlage für umfassende Transport- und Logistiklösungen geschaffen, die wiederum sichere und effiziente Abläufe in der gesamten Liefer- und Industriekette ermöglichen werden.