Berlin (ots) -Vor der Generaldebatte im Bundestag, am frühen Mittwochmorgen, den 13. November 2024, wird die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ein deutliches Signal in der Nähe des Reichstagsgebäudes senden, gut sichtbar von den Büros der Fraktionschefs aus.Um 6:45 Uhr soll ein überdimensionaler Hilferuf der deutschen Wirtschaft auf eine Gebäudewand neben den Abgeordnetenbüros in Sichtweite des Reichstagsgebäudes projiziert werden.Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, die Aktion zu dokumentieren, und Videojournalisten erhalten die Möglichkeit, eindrucksvolle Schnittbilder des Geschehens festzuhalten.Für Rückfragen und weitere Informationen zum optimalen Standort steht das Presseteam der INSM zur Verfügung.