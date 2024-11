EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Vorstand bestätigt aktualisierte Finanzziele des Konzerns für das Gesamtjahr 2024 Augsburg, 13. November 2024 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erfolgreich fortgesetzt und den Umsatz in diesem Zeitraum um 19,3 % auf 778 Mio. € gesteigert (9M 2023: 653 Mio. €). Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete die RENK Group AG einen Umsatz in Höhe von 268 Mio. €, was einem Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (Q3 2023: 243 Mio. €). Der anhaltende Aufwärtstrend aufgrund des aktuellen "Defence Supercycles" wird maßgeblich durch das starke Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) und die positive Entwicklung im Aftermarket-Bereich getragen. Das bereinigte EBIT des Konzerns lag in den ersten neun Monaten 2024 mit 112 Mio. € um 8,1 % über dem Vorjahreswert (9M 2023: 104 Mio. €). Im dritten Quartal 2024 erreichte die RENK Group AG ein bereinigtes Konzern-EBIT von 43 Mio. € und lag damit ebenfalls moderat über dem Vorjahreswert (Q3 2023: 41 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge belief sich damit im Neunmonatszeitraum auf 14,4 % (9M 2023: 15,9 %) und im dritten Quartal auf 16,2 % (Q3 2023: 16,9 %). Der Auftragseingang blieb in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres auf hohem Niveau und der Gesamtauftragsbestand erreichte per Ende September 2024 einen neuen Rekordwert von 4,8 Mrd. € (Q3 2023: 4,6 Mrd. €). Das book-to-bill Ratio lag für die ersten neun Monate 2024 bei 1,1x. "Mit dem dritten Quartal haben wir unsere Position in einem wachsenden Markt weiter gefestigt und die Weichen für ein starkes Jahresergebnis gestellt. Unsere langjährigen und vertrauensvollen Kundenbeziehungen sowie das Vertrauen in die Qualität unserer angebotenen Lösungen zahlen sich aus," so Susanne Wiegand, CEO der RENK Group AG.



VMS: Rekordwachstum dank starkem Verteidigungssegment Das Segment VMS verzeichnete mit einem Umsatz in Höhe von 464 Mio. € (9M 2023: 360 Mio. €) auf Neunmonatsbasis das stärkste Wachstum aller drei Segmente, was einer Zunahme von 28,7 % entspricht. Allein im dritten Quartal 2024 betrug das Umsatzwachstum des Segments 45,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Dementsprechend erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal von 117 Mio. € auf 169 Mio. €. Die Nachfrage nach Lösungen für die militärische Mobilität war besonders hoch, unterstützt durch umfangreiche Aftermarket-Aktivitäten. Das bereinigte EBIT stieg in den ersten neun Monaten moderat um 6,2 % auf 77 Mio. € (9M 2023: 72 Mio. €). Im dritten Quartal verbesserte es sich um starke 66,9 % von 19 Mio. € auf 31 Mio. €. Die bereinigte EBIT-Marge belief sich für den Zeitraum der ersten neun Monate 2024 auf 16,6 % (9M 2023: 20,1 %). Für das dritte Quartal 2024 verbesserte das Segment die bereinigte EBIT-Marge um 2,4 Prozentpunkte auf 18,3 % (Q3 2023: 15,9 %). Dies ist vor allem auf Effizienzsteigerungen im Werk Augsburg zurückzuführen. Der Auftragseingang bewegte sich sowohl für die ersten neun Monate 2024 mit 548 Mio. € (9M 2023: 611 Mio.) als auch für das dritte Quartal mit 138 Mio. € (Q3 2023: 175 Mio. €) weiterhin auf hohem Niveau. Das book-to-bill Ratio für das Segment VMS belief sich für den Zeitraum der ersten neun Monate 2024 auf 1,2x. Marine & Industry (M&I): Stabile Entwicklung, gute langfristige Nachfrage Das Segment M&I entwickelte sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erfreulich und konnte den Umsatz in diesem Zeitraum um 9,3 % auf 232 Mio. € (9M 2023: 212 Mio. €) erhöhen. Insbesondere im Marinebereich sieht die RENK Gruppe weiterhin positive Perspektiven und profitiert von der steigenden Nachfrage. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres stieg das bereinigte Segment-EBIT um 36,2 % auf 23 Mio. € (9M 2023: 17 Mio. €), im dritten Quartal 2024 lag es bei 7 Mio. € (Q3 2023: 20 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge betrug 10,0 % für den Neunmonatszeitraum 2024 (9M 2023: 8,0 %) und 9,9 % für das dritte Quartal 2024 (Q3 2023: 19,9 %). Die Margenverbesserung wurde durch einen besseren Umsatzmix und höhere Umsätze in den margenstarken Marine- und Aftermarket-Aktivitäten unterstützt. Für den Zeitraum 9M 2024 reduzierte sich der Auftragseingang geringfügig von 222 Mio. € im Vorjahr auf 215 Mio. €. Für Q3 2024 ergibt sich ein ähnliches Bild, so dass sich dieser auf 59 Mio. € beläuft (Q3 2023: 70 Mio. €). Das M&I Segment hatte in 9M 2024 ein book-to-bill Ratio von 0,9x und in Q3 2024 von 0,8x. Slide Bearings: Solides Wachstum getrieben durch Aftermarket-Geschäft Das Segment Slide Bearings erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2024 Umsätze von 92 Mio. €, gleichbedeutend mit einem Anstieg von 10,5 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (9M 2023: 83 Mio. €). Im dritten Quartal 2024 erlöste das Segment einen Umsatz von 31 Mio. €, was einem Anstieg von 8,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutete. Der anhaltende Ausbau des Aftermarket-Geschäfts und die starke Nachfrage im Industriebereich trugen maßgeblich zur Umsatzsteigerung bei. Das bereinigte EBIT für 9M 2024 stieg deutlich um 29,1 % auf 16 Mio. € (9M 2023: 13 Mio. €) und für das dritte Quartal 2024 um 9,0 % auf 5 Mio. € (Q3 2023: 5 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge lag in den ersten neun Monaten 2024 bei 17,6 %, nach 15,1 % im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal 2024 blieb die Marge mit 16,8 % im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil (Q3 2023: 16,7 %). Die positive Entwicklung im Segment wird von einem steigenden Auftragseingang unterstrichen. Dieser erhöhte sich für 9M 2024 von 89 Mio. € im Vorjahr auf 106 Mio. € sowie für das dritte Quartal auf 36 Mio. € (Q3 2024: 25 Mio. €). Die Book-to-Bill Ratio lag für den Zeitraum 9M 2024 bei 1,2x sowie für Q3 2024 ebenfalls bei 1,2x. "Unser Gesamtauftragsbestand ist im dritten Quartal weiter angewachsen und die Auftragspipeline für die nächsten Quartale ist stark. In Zeiten multipler globaler Bedrohungen leisten wir mit unseren Produkten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in unserer demokratischen Welt.", so Susanne Wiegand, CEO der RENK Group AG. Ausblick: RENK bestätigt aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Nach dem starken dritten Quartal bestätigt die RENK Group AG ihre Jahresprognose mit einem angestrebten Umsatz von rund 1,1 Mrd. € und einem bereinigten EBIT von 175 bis 190 Mio. €. Der stabile Auftragseingang unterstützt das geplante Wachstum und stärkt die Zukunftsperspektiven der RENK Group. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen," betonte Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG. "Unsere stetige Geschäftsentwicklung zeigt, dass wir mit unserer Strategie richtig liegen und RENK nachhaltig für die Zukunft stärken." Über RENK Group AG Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Die RENK Group AG ist seit 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit 9. Mai 2024 Mitglied des SDAX. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com Haftungsausschluss Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.





