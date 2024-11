TAG Immobilien verzeichnet in den ersten neun Monaten 2024 eine robuste Geschäftsentwicklung. Der Konzern erzielte einen Gewinn von 30,2 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Das Hamburger Unternehmen profitierte von stabilen Vermietungen und erfolgreichen Verkäufen. Der FFO I, der das gesamte Vermietungsgeschäft umfasst, belief sich auf 130,5 Millionen Euro. In Deutschland wurde ein Mietwachstum von 2,8% erzielt, während der Leerstand auf 4,1% sank.

Positive Aussichten und Dividendenankündigung

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet TAG Immobilien mit einem operativen Gewinn am oberen Ende der Prognose von 170 bis 174 Millionen Euro. Zudem plant der Konzern, die Dividendenzahlung wiederaufzunehmen. Für das Geschäftsjahr 2024 soll eine Ausschüttung von voraussichtlich 0,40 Euro je Aktie erfolgen, basierend auf einer Quote von 40% des FFO I. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung und die verbesserte Finanzlage des Unternehmens.

