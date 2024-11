Apollo und Motive haben eine Serie-A-Investition von 20 Mio. US-Dollar in Vega getätigt, um die Kundenservice-Technologieplattform Vega AltOS für Alternative Asset-Manager zu skalieren. Diese Investition folgt auf die 8-Millionen-Dollar-Seed-Investition von Motive, Picus Capital, Citi Ventures und mehr als 60 hochrangigen Führungskräften aus dem Finanzdienstleistungssektor.

Apollo ist zu einem bedeutenden Großkunden geworden und setzt Vega AltOS ein, um die Kunden seiner institutionellen, Family-Office- und Global-Wealth-Kanäle zu betreuen.

Zudem wird Apollo die Plattform Edna, eine der marktweit größten Plattformen für alternative Mitarbeiterinvestitionen mit einem AUM von über 2 Mrd. US-Dollar, in Vega integrieren.

Vega, ein Technologieunternehmen für alternative Anlageklassen, das von einem Team ehemaliger Führungskräfte großer Hedgefonds, Private-Equity-Firmen und Fintech-Scale-ups gegründet wurde, meldete heute den erfolgreichen Abschluss einer von Apollo (NYSE: APO) und Motive geführten Serie-A-Finanzierungsrunde über 20 Mio. US-Dollar. Außerdem hat Vega eine unternehmensweite Partnerschaft mit Apollo geschlossen. Diese Entwicklungen sind ein bedeutender Meilenstein auf dem Wachstumspfad von Vega, das anstrebt, das branchenweit führende Betriebssystem für Alternative Asset-Manager zu werden.

Technologien für Alternative Asset-Manager

Die steigende Nachfrage von Investoren nach Risikopositionen auf privaten Märkten veranlasst Alternative Asset-Manager dazu, die Betreuung ihrer Bestandskunden zu transformieren und ihre Dienstleistungen zügig auf neue Kundensegmente zu expandieren. Überholte Kundenservice-Technologien und fragmentierte Einzellösungen haben zu Komplikationen geführt und die Skalierbarkeit von Asset-Managern eingeschränkt. Die Folge sind erhebliche Ineffizienzen in ihrem gesamten Kundenservice-Ökosystem.

Als Reaktion darauf hat Vega seine Anstrengungen voll und ganz auf die Technologiebedürfnisse von Alternative Asset-Managern konzentriert und einheitliche Lösungen entwickelt, die ein skalierbares Wachstum durch Vegas Core-System für alternative Anlageklassen (AltOS) ermöglichen eine umfassende Plattform für einen digital gestützten Kundenservice in den Phasen Pre-Trade, Execution und Post-Trade.

Ein "Kern" für alternative Vermögenswerte

Vega AltOS wird Alternative Asset-Managern ermöglichen, über ein "Alternatives-as-a-Service"-Framework, das sie mit Plattformen und Kunden verbindet, Produkte zu vermarkten und Kunden zu betreuen. Diese Technologie stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Asset-Manager und seinen Kunden über den Dienst oder die Plattform nach Wahl des Kunden her ganz gleich, ob es sich dabei um Vermittlungsplattformen für Berater, Technologiepartner oder direkte institutionelle Kunden handelt und verbessert die Integration alternativer Vermögenswerte in Kundenportfolios.

Der neue Industriestandard für Alternative Asset-Manager

Nach Ansicht von Vega schafft die Transformation der Kundenservice- und Betriebsinfrastruktur für das Alternative Asset-Management mithilfe eines modernen AltOS Client Core das bisher fehlende Fundament für den Übergang der Branche von ihrem aktuellen maßgeschneiderten Distributionskonzept zu einem besser skalierbaren Flow-Operating-Modell, das die Kosten für die Vermarktung von alternativen Anlageklassen, den Kundenservice und die Verarbeitung von Transaktionen der privaten Märkte reduziert.

Vega plant, mit anderen Asset-Managern und Plattformanbietern zusammenzuarbeiten, um eine standardisierte Infrastruktur für den Kundenservice auf den Privatmärkten aufzubauen und das Wachstum branchenweit voranzutreiben.

"Wir haben einen Wendepunkt erreicht, an dem Alternative Asset-Manager nun ihr eigenes Betriebssystem benötigen, um die nächste Wachstumsphase der Branche einzuleiten. Wir begrüßen Apollo als Unternehmenskunden und Investor und freuen uns, einen neuen Standard im Bereich Alternative Asset-Management zu setzen", berichtet Alexis Augier, Gründer und CEO von Vega.

"Wir haben Vega AltOS mit Blick auf die komplexen Anforderungen von Asset-Managern in wachstumsstarken, privaten Märkten an die Kundeninfrastruktur entwickelt. Wie schon bei der Revolution im Kernbankengeschäft und im Zahlungsverkehr hat die wachsende kanalübergreifende Nachfrage nach Investitionen in private Märkte die unzureichenden generischen Punktlösungen der Branche abgehängt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Apollo und Motive, um diese Herausforderung der Branche zu bewältigen", fügt Augier an.

"Der Beitrag von Apollo in Form von Edna einer der größten Plattformen für alternative Mitarbeiterinvestition auf dem Markt beschleunigt die AltOS-Vision von Vega für General Partners. Edna wurde bei Apollo in Zusammenarbeit mit Motive entwickelt und steht für den innovativen Ansatz von Apollo bei Global Wealth-Lösungen. Wir sind sehr erfreut, unser Angebot an GP-Lösungen mit den Mitarbeiterinvestitionen von Edna weiter ausbauen zu können", so Augier.

"Vega entwickelt ein innovatives Betriebssystem, das speziell für alternative Anlageklassen konzipiert ist, um interne GP-Client-Operationen zu transformieren. "Da sich die Produkte der privaten Märkte weiterhin in allen Anlageklassen durchsetzen und alle Teile des Kunden-Kernportfolios erobern, müssen Asset-Manager den Kundenservice grundlegend neu gestalten, um die veränderten Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen", erläutert Jake Walker, Partner und COO, Client and Product Solutions, Apollo.

"Als Frühphaseninvestor von Vega mit einem umfangreichen Portfolio an WealthTech-Assets bei Motive haben wir die Notwendigkeit einer AltOS-Plattform für General Partners erkannt, um den Vertrieb alternativer Finanzprodukte zu beschleunigen. Bisher wurden Manager vernachlässigt, und Vegas AltOS wird entscheidend dazu beitragen, diese Lücke zu schließen", berichtet Ramin Niroumand, Partner bei Motive Ventures.

Über Vega

Vega entwickelt das Betriebssystem für den Vertrieb ("AltOS") im Bereich alternativer Anlageklassen und hilft Asset-Managern, ihren Kundenstamm im Zeitalter des Hyperwachstums effizienter zu betreuen und zu vergrößern.

Mithilfe einer einheitlichen Core-Engine orchestriert Vega bisher fragmentierte Pre-Trade-, Execution- und Post-Trade-Offlineprozesse. Auf diese Weise erhalten Asset-Manager die Möglichkeit, ihre Produkte über ein skalierbares "Alternatives-as-a-Service"-Framework zu vertreiben. Die modulare, API-gestützte Architektur von Vega gewährleistet die Kompatibilität mit einer großen Bandbreite an existierenden Einzellösungen und Drittanbietern und legt so das Fundament für die erste speziell für alternative Anlageklassen entwickelte Infrastrukturebene.

Zum Gründungsteam von Vega gehören Fachleute für alternative Anlagen von Investmentfirmen wie KKR, Blackstone, Elliott und Goldman Sachs sowie hochkarätige Produkt- und Technologieexperten von erfolgreichen Fintech-Unternehmen wie Revolut und Trade Republic. Vega hat ein Kapital von mehr als 28 Mio. US-Dollar von Apollo, Motive, Picus Capital, Citi Ventures und 60 Führungskräften aus der Branche für alternative Anlagen erhalten. Nähere Information unter www.vega-alts.com.

Über Motive

Motive Partners ist eine spezialisierte Private-Equity-Firma mit Niederlassungen in New York, London und Berlin, die sich auf Wachstumsinvestitionen und Buy-outs in Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen in Nordamerika und Europa konzentriert und fünf primäre Untersektoren betreut: Bankwesen und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analytik, Asset-Management und Versicherungen. Motive Partners verfügt über differenziertes Fachwissen, Konnektivität und Fähigkeiten, damit Finanztechnologieunternehmen langfristige Werte generieren können. Motive Ventures ist die Frühphasen-Investitionssparte von Motive Partners, die sich auf Investitionen in Finanztechnologien von der Pre-Seed-Phase bis zur Serie A in Nordamerika und Europa konzentriert. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.motivepartners.com.

Über Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler Verwalter alternativer Anlageklassen. Als Asset-Manager verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden in jeder Phase des Risiko-Rendite-Spektrums von Investment-Grade-Krediten bis hin zu Private Equity eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Seit mehr als drei Jahrzehnten betreuen wir die Renditeanforderungen unsere Kunden über unsere voll integrierte Plattform und stellen Unternehmen innovative Kapitallösungen für ihr Wachstum bereit. Mit Athene, unserem Geschäftsbereich für Altersvorsorgedienstleistungen, haben wir uns darauf spezialisiert, Kunden dabei zu helfen, finanzielle Sicherheit zu erreichen, indem wir eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten anbieten und als Lösungsanbieter für Institutionen agieren. Unser langfristiger, kreativer und sachkundiger Ansatz für Investitionen führt unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeitenden und die Communitys unseres Einflussbereichs zusammen, um Chancen zu nutzen und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 30. September 2024 verfügte Apollo über ein verwaltetes Vermögen von rund 733 Milliarden US-Dollar. Nähere Information unter www.apollo.com

