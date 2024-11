Vernier/Ostermundigen (ots) -Eine repräsentative Umfrage des TCS zur Ermittlung der aktuellen Parkierungs- und Fahrzeugpflegekosten in der Schweiz zeigt, dass die Kosten für Autobesitzende im Vergleich zu früheren Erhebungen überdurchschnittlich gestiegen sind. Auch die Ausgaben für Autowäsche und -pflege sind höher. Bei der Kilometerkostenberechnung für Personenwagen machen diese Faktoren 20 Prozent der jährlichen Kosten eines Durchschnittsautos und ein Drittel der Fixkosten aus.Die Kilometerkosten für Personenwagen, die der Touring Club Schweiz jährlich publiziert, berücksichtigt bei den Fixkosten unter anderem die Garagierungskosten und Fahrzeugpflege in der Schweiz. Diese machen 20 Prozent der jährlichen Kosten eines Durchschnittsautos und ein Drittel der Fixkosten aus. Aus diesem Grund hat der TCS eine neue repräsentative Umfrage zur Ermittlung dieser Ausgaben in Auftrag gegeben.150 Franken monatlich fürs ParkierenAcht von zehn Personen der Schweizer Bevölkerung besitzen entweder selbst ein Auto oder wohnen im gleichen Haushalt wie eine Person, die ein Auto besitzt und fahren ab und zu damit. Die Studie zeigt, dass die Kosten für Autobesitzerinnen und -besitzer im Vergleich zu früheren Erhebungen gestiegen sind. Monatlich werden im Durchschnitt rund 150 Franken für das Parkieren ausgeben, sei es zu Hause, bei der Arbeit oder bei Ausflügen. Damit sind die Parkierungskosten in den letzten 20 Jahren um 15,4 Prozent gestiegen, während die Teuerung kumuliert 11,6 Prozent beträgt.Die Studie zeigt, dass drei Viertel der Befragten (74 Prozent) über einen eigenen überdachten Parkplatz verfügt, sei es in Form einer Garage, eines Einstellhallenplatzes oder eines Carports (überdachter Aussenstellplatz). Die durchschnittlichen monatlichen Kosten für einen Parkplatz zu Hause betragen dabei 106 Franken. 41 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz fahren mit dem Auto zur Arbeit. Davon können 69 Prozent beim Arbeitgeber kostenlos parkieren. Für kostenpflichtige öffentliche Parkplätze bei privaten Fahrten geben die Befragten im Durchschnitt 22 Franken pro Monat aus. Bei geschäftlichen Fahrten belaufen sich diese Kosten auf durchschnittlich 30 Franken.Die gestiegenen Immobilienpreise sind gemäss TCS wohl der Hauptgrund für die Kostensteigerungen beim Parkieren zu Hause. Ebenfalls ist das Parkieren auf öffentlichem Flächen und in Parkhäusern teurer geworden.Ausgaben für saubere FahrzeugeIn Bezug auf die Autoreinigungskosten geht aus der Umfrage hervor, dass sich die Ausgaben für Autowäsche und -pflege in den letzten 20 Jahren verdoppelt haben. Durchschnittlich werden jährlich knapp 300 Franken für die Autoreinigung aufgewendet, wobei die Waschstrasse und Selbstbedienungswaschanlagen ungefähr gleich häufig genutzt werden. Auch Autos von Wenigfahrern werden regelmässig, und daher fast ebenso oft wenigstens innen gereinigt wie Auto von Vielfahrern, zwei Drittel der Befragten saugt mindestens alle drei bis vier Monate, ein Drittel mindestens einmal pro Monat.Angaben zur UmfrageZeitraum: 3.-5. September 2024Methode: Online-BefragungRegionen: Deutsch- und WestschweizZielgruppe: Autobesitzer und/oder -nutzer; 18 bis 74 Jahre altQuotierung: Bevölkerungsrepräsentativ nach Alter, Geschlecht und SprachregionStichprobengrösse n = 1'401Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100925745