Wyden erhält 14,5 Millionen CHF bei Series B-Finanzierungsrunde



13.11.2024

Wyden erhält 14,5 Millionen CHF bei Series B-Finanzierungsrunde Zürich, 13. November 2024 - Wyden, der führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, schließt erfolgreich eine Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen CHF (16,9 Millionen USD) ab. Die Transaktion wurde federführend von der Pariser Fintech-Beteiligungsgesellschaft Truffle Capital begleitet. Neben dem bisherigen Investor C3 Venture Capital beteiligen sich als neue Investoren PostFinance, SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity Fund und FiveT Fintech. Fortschreitende globale Regulierung von digitalen Assets als Wachstumstreiber Wyden wird diese Mittel für strategisches Wachstum nutzen, um neue Märkte zu erschließen und die Expansion bei Banken, Brokern und Börsen weiter voranzutreiben. Mit einem klaren Fokus auf Regulierung plant Wyden, in Märkten zu wachsen, in denen der Handel mit digitalen Assets einer vergleichbar strengen Richtlinien unterliegt wie im traditionellen Banking. Beispiele für solche Märkte sind die EU, die Schweiz, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, Hongkong, Brasilien und andere führende Jurisdiktionen. Wyden baut europäische Entwicklungszentren und Vertrieb aus, um die Marktführerschaft zu erreichen Im Laufe des Jahres 2025 will das Unternehmen bis zu 20 weitere Banken, Broker und Börsen an das Wyden-Ökosystem anbinden. Dafür soll das Team auf 100 Mitarbeiter aufgestockt werden, die sich vor allem auf die Stärkung der Vertriebs-, Marketing-, Produkt- und Delivery-Funktionen sowie auf die Entwicklungszentren von Wyden in Polen konzentrieren werden. Diese Expansion unterstreicht das Ziel von Wyden, erstklassige Infrastrukturlösungen für den gesamten Handelszyklus von digitalen Assets von Europa aus für einen globalen Markt anzubieten. Durch die Verstärkung seiner Kernteams ist Wyden in der Lage, sowohl die Produktentwicklung als auch die globalen Vertriebskapazitäten zu beschleunigen und damit die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase zu schaffen. Führende Banken vertrauen Wyden bei digitalen Assets Wyden hat erfolgreich neue regulierte Sell-Side-Unternehmen als Kunden gewonnen, die sich bei ihren kritischen Front-, Middle- und Back-Office-Funktionen für digitale Assets auf die Expertise von Wyden verlassen. Zu den aktuellen Kunden zählen renommierte Banken, Online- und Neo-Broker wie Banque Delubac (Frankreich), Smartbroker+ und Baader Bank (Deutschland), Luzerner Kantonalbank und InCore Bank (Schweiz) sowie weitere große Banken und Finanzdienstleister. Darüber hinaus werden derzeit aktive Auswahlgespräche mit potenziellen Tier-1- und Tier-2-Banken und -Brokern geführt, die derzeit ihre CASP-Lizenzen in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und der Türkei beantragen. Wyden ist zuversichtlich, in den kommenden Monaten weitere Wachstumserfolge erzielen zu können. Technologieführerschaft wurde mit Wyden Infinity ausgebaut Die neue Finanzierungsrunde folgt auf die Markteinführung von Wyden Infinity, dem neuen Cloud-nativen Flaggschiffprodukt von Wyden, das die vollständige Automatisierung des Handelszyklus mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Die Plattform wurde entwickelt, um speziell die Anforderungen von Banken, Brokern und Börsen zu erfüllen, die ihre Angebote für digitale Vermögenswerte aufbauen und erweitern wollen. Die Series-B-Finanzierung wird zur Stärkung der Vertriebsfunktionen beitragen und die Produktinvestitionen weiter vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der europäischen Entwicklungszentren von Wyden liegt. Das Infrastruktur-Grundgerüst für Banken und Broker Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Series-B-Finanzierung unsere Position als globaler Marktführer im Bereich der institutionellen Handelsinfrastruktur für digitale Vermögenswerte festigen können. In Kombination mit unserem Flaggschiffprodukt Wyden Infinity sind wir gut gerüstet, um die steigende Nachfrage nach einer sicheren und effizienten Handelsinfrastruktur für regulierte Finanzdienstleistungsinstitute zu bedienen." Alexis Le Portz, Partner bei Truffle Capital, fügt hinzu: "Der beeindruckende Kundenstamm aus institutionellen Investoren und die innovative Plattform von Wyden unterstreichen die Führungsrolle des Unternehmens in diesem Bereich. Da die Regulierung für digitale Vermögenswerte immer weiter voranschreitet, ist Wyden die erste Wahl für Banken und Broker, was eine strategische Chance für Truffle Capital darstellt." "Die Wyden-Plattform ist unübertroffen in ihrer Fähigkeit, speziell auf die Bedürfnisse institutioneller Kunden einzugehen und diese zu antizipieren. Ihre Technologie bietet nicht nur eine einzigartige Flexibilität, sondern erfüllt auch alle Anforderungen von Finanzinstituten bei digitalen Anlagen", betont Denis Lenz, Investment Manager bei PostFinance. Rico Müller, Head of Ventures bei der Sygnum Bank: "Wyden unterstützt den gesamten End-to-End-Handelszyklus beim Handel mit Krypto-Assets, von der Treasury über Best Execution bis hin zur Abwicklung und Buchhaltung. Die Investition des SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity Fund entspricht voll und ganz unserer Investitionsstrategie, die darauf abzielt, die Einführung digitaler Assets im institutionellen Bereich zu beschleunigen. "Mit dieser Investition unterstreicht FiveT Fintech sein Engagement, die Zukunft digitaler Assets mitzugestalten. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung von Wyden sind wir in der Lage, die fortschrittlichste Technologie für den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu liefern", sagt Alexander Christen, Mitgründer und CEO von FiveT Fintech.

Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io.

Kontakt Medien Wyden

Felix Saible

+41 78 805 44 94

felix.saible@wyden.io Kontakt Wirtschaftspresse Deutschland edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

+49 (0) 69 90 55 05-54

wyden@edicto.de Über Truffle Capital Truffle Capital wurde 2001 gegründet und ist eine unabhängige europäische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf bahnbrechende Technologien im IT-Sektor (Fintech und Insurtech) sowie in den Medizintechnologie und Biotech spezialisiert hat. Truffle Capital hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gründung und Entwicklung junger, innovativer Unternehmen zu unterstützen, die das Potenzial haben, die Pioniere von morgen zu werden. Unter der Leitung von Dr. Philippe Pouletty und Bernard-Louis Roques, den Mitbegründern und Geschäftsführern, verwaltet Truffle Capital ein Vermögen von 500 Mio. Euro und hat seit seiner Gründung über 1,2 Mrd. Euro aufgebracht. Truffle Capital hat mehr als 120 Unternehmen in den Bereichen digitale Technologie und Biowissenschaften unterstützt. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite von Truffle Capital.



