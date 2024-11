© Foto: Symbolbild



Mit einem frischen Jahreshoch von 324,41 US-Dollar am 12.11.2024 und Bitcoin, der erstmals die 80.000-US-Dollar-Marke geknackt hat, erlebt die Coinbase-Aktie aktuell einen regelrechten Höhenflug. Die Kryptobörse profitiert stark vom boomenden Bitcoin-Markt, und jetzt fragen sich viele Anleger: Ist das ein günstiger Moment, um einzusteigen, oder sollte man erst mal die Füße stillhalten? Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Unternehmenszahlen, den Kursverlauf und mögliche Chancen - und ob sich ein Einstieg jetzt noch lohnt.

Aufwind durch Krypto-Boom: Coinbase steigert Umsatz und Gewinn

Coinbase hat im letzten Quartal beeindruckende Zahlen präsentiert: Der Umsatz sprang im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 Prozent auf 1,21 Milliarden US-Dollar und bescherte dem Unternehmen erstmals einen Gewinn je Aktie von 0,30 US-Dollar, nachdem es zuvor noch Verluste geschrieben hatte. Für das gesamte Jahr 2024 erwarten Analysten nun einen Gewinn von rund 5,39 US-Dollar pro Aktie - das lässt auf weitere Steigerungen hoffen.

Ein weiterer Pluspunkt: Die politische Lage könnte für Coinbase zunehmend positiv werden. Donald Trump ist bald erneut US-Präsident, und viele Marktbeobachter glauben, dass unter seiner Regierung die Regulierung von Kryptowährungen eher gelockert wird. Besonders für Coinbase als Marktführer dürfte das ein Vorteil sein, was den Aktienkurs zusätzlich stützen könnte.

Die Kursentwicklung im Check: Nächste Ziele im Visier?

Auch beim Blick auf die Charts sieht es spannend aus: Seit dem 6. November 2024 ist die Coinbase-Aktie bereits um über 57 Prozent gestiegen und liegt aktuell weit über ihrer 200-Tage-Linie - ein starkes Kaufsignal, das viele Chartanalysten aufhorchen lässt. Mit dem neuen 52-Wochen-Hoch bei 314 US-Dollar könnte es theoretisch weiter Richtung 350 bis 360 US-Dollar gehen, sollten die positiven Rahmenbedingungen anhalten.

Natürlich gilt auch hier: Rücksetzer sind jederzeit möglich. Sollte die Aktie kurzfristig wieder in den Bereich von 270 bis 280 US-Dollar fallen, könnte das aus technischer Sicht sogar eine spannende Einstiegschance bieten - so eine "Verschnaufpause" wäre aus charttechnischer Perspektive nicht ungewöhnlich. Das Handelsvolumen am 11.11.2024 mit über 3,2 Millionen gehandelten Aktien zeigt zudem, dass auch größere Investoren noch starkes Interesse haben. Insgesamt ist dies äußerst bullisch zu werten.

Lohnt sich ein Einstieg bei Coinbase jetzt?

Aktuell wird die Coinbase-Aktie von einem starken Rückenwind getragen, der durch die steigenden Kryptokurse noch verstärkt wird. Mit den positiven Unternehmenszahlen und einer politischen Situation in den USA, die sich wohl eher kryptofreundlich entwickelt, stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Die Charttechnik zeigt ein stabiles Aufwärtsmomentum und eine Rückkehr in den Bereich von 270 US-Dollar wäre eine solide Möglichkeit für Anleger, die auf eine längerfristige Erholung und weiteres Wachstum setzen möchten.

Für alle, die bereits investiert sind, könnte ein moderates Aufstocken bei kleineren Rücksetzern sinnvoll sein, solange die Aktie stabil bleibt. Neueinsteiger sollten bei der 270-US-Dollar-Marke besonders aufmerksam bleiben - eine gute Chance, günstiger einzusteigen, falls sich der Trend fortsetzt. Insgesamt stehen die Zeichen gut, dass Coinbase weiter Kursgewinne verzeichnen könnte, besonders wenn die Kryptomärkte weiter in Bewegung bleiben. Als Kursziel ist bei Coinbase nach oben hin alles möglich. Auch Kurse im Bereich 500 US-Dollar oder sogar darüber sind in den kommenden Jahren möglich, sofern sich unter der Trump-Regierung Krypto etabliert, bzw. sogar noch weiter gefördert wird.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

