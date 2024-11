Victoria, Seychellen (ots) -Bitget, eine der weltweit führenden Kryptobörsen, hat ihren Transparenzbericht (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-transparency-report-q3-2024) für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Das Web3-Unternehmen verzeichnet ein starkes Nutzerwachstum, eine Erweiterung des Token-Angebots sowie eine Vielzahl strategischer Initiativen und ist nun die viertgrösste Kryptobörse nach Handelsvolumen.Einige Highlights aus Q3 2024:\u25cf Rekordwachstum der Nutzerbasis: Bitget hat die Marke von 45 Millionen registrierten Nutzern weltweit überschritten und ist nun die viertgrösste Kryptobörse nach Handelsvolumen. Dieses Wachstum wurde durch innovative Produktangebote und Expansion in neue Regionen vorangetrieben.\u25cf Erweiterung des Token-Angebots: Bitget hat im dritten Quartal 72 neue Token-Listings durchgeführt und damit sein Angebot auf über 800 Token und mehr als 900 Spot-Handelspaare erweitert. Die Pre-Market-Plattform von Bitget zog unterdessen verstärkt Frühinvestoren an.\u25cf Wachstum der PoolX-Plattform: Die Staking-Plattform PoolX von Bitget verbuchte im dritten Quartal über 94'805 Teilnehmer, wobei sich der gesamte Staking-Betrag gegenüber Q2 2024 verdoppelte und 2,3 Mrd. US-Dollar erreichte.\u25cf Engagement für das TON-Ökosystem: Bitget hat die schnelle Expansion von Telegram-Projekten unterstützt und bildet damit einen wichtigen Einstiegspunkt für Nutzer, die an Projekten im The Open Network (TON) interessiert sind.\u25cf Strategische Partnerschaft mit LALIGA: Bitget erweiterte sein Engagement im Sportbereich durch eine Partnerschaft mit LALIGA, um die Bekanntheit von Kryptowährungen und die Akzeptanz von Web3 zu fördern.\u25cf Verbesserte Token-Discovery durch Zusammenarbeit mit Nansen: Bitget hat mit Nansen zusammengearbeitet, um seine Strategien zur Token-Discovery zu verfeinern und Tradern ein fortschrittliches Toolkit zur Identifizierung vielversprechender Token anzubieten.Gracy Chen, CEO von Bitget, kommentiert: "Unser Wachstum in Q3 2024 spiegelt unser Engagement wider, eine zugängliche, sichere und innovative Trading-Plattform für Nutzer weltweit zu schaffen. Durch die kontinuierliche Erweiterung unseres Angebots, die Unterstützung wichtiger Projekte und die Bildung strategischer Partnerschaften trägt Bitget dazu bei, die Zukunft von Blockchain und Finanzen zu gestalten."Der Erfolg von Bitget im dritten Quartal 2024 zeigt den wachsenden Einfluss des Unternehmens in der Krypto-Branche. Mit Blick auf die Zukunft wird Bitget seine Mission fortsetzen, die Kluft zwischen zentralisiertem und dezentralisiertem Finanzwesen zu überbrücken und gleichzeitig seine globale Reichweite zu vergrössern.Über Bitget:Bitget wurde 2018 gegründet und zählt heute über 45 Millionen Nutzer in 150 Ländern. Mit innovativen Trading-Lösungen und Partnern wie LALIGA setzt Bitget sich dafür ein, Kryptowährungen weltweit zu etablieren und finanzielle Freiheit zu fördern. Weitere Informationen unter www.bitget.com.Pressekontakt:bitget@piabo.netOriginal-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089536/100925748