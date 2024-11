DJ Porsche Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt

DOW JONES--Belastet von dem schwierigen Umfeld in der Autobranche hat die Porsche Automobil Holding in den ersten neun Monaten deutlich weniger verdient. Angesichts der Gewinnrückgänge bei Volkswagen und der Porsche AG musste auch die börsennotierte Holding der Familien Porsche und Piech ein deutlich geringeres Ergebnis ausweisen. An der im September gesenkten Gewinnprognose für 2024 hält die Porsche SE fest.

Demnach rechnet die Holding dieses Jahr weiter mit einem Gewinn nach Steuern von 2,4 Milliarden bis 4,4 Milliarden Euro. Auch die Porsche Holding spüre die Folgen des schwierigen Marktumfelds in der Automobilindustrie, heißt es in der Mitteilung. Die Nettoverschuldung soll sich zwischen 5,0 Milliarden und 5,5 Milliarden Euro bewegen.

In den ersten neun Monaten sank das Ergebnis nach Steuern den weiteren Angaben zufolge auf 2,5 Milliarden von 3,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis der Porsche SE wird maßgeblich von den Beteiligungen an VW und der Porsche AG beeinflusst. Beide Autohersteller haben im Neumonatszeitraum deutlich weniger verdient. Die Nettoverschuldung konnte die Porsche SE auf 5,7 Milliarden von 5,1 Milliarden Euro Ende Dezember reduzieren.

