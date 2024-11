BST Global, der führende Anbieter von KI-gestützten Project-Intelligence-Lösungen für die AEC-Branche, hat seine bahnbrechende Umfrage zu KI und Daten weltweit gestartet. Die Umfrage, bei der Erkenntnisse von Technologie- und Datenexperten aus Architektur-, Ingenieur- und Umweltberatungsunternehmen auf der ganzen Welt eingeholt werden, ist bis zum 13. Dezember 2024, 23:59 Uhr ET, verfügbar.

BST Global hat sich mit dem BST Global's AI Data Consortium und dem American Council of Engineering Companies' (ACEC) Technology Committee zusammengetan, um die Umfrage durchzuführen, die sich speziell auf die aktuelle und geplante Nutzung, Einführung und Budgetierung von KI- und Big-Data-Technologien durch AEC-Unternehmen konzentriert. Die Erkenntnisse und Ergebnisse der Umfrage werden auf dem zweiten jährlichen AI Summit von BST Global vorgestellt, der vom 6. bis 8. Mai 2025 in Palm Beach, Florida, stattfindet. BST Global wird die im Rahmen der Umfrage gesammelten anonymisierten Daten auch in einem umfassenden Bericht veröffentlichen, in dem die Auswirkungen von KI- und Big-Data-Technologien auf die AEC-Branche analysiert werden.

"Mit dieser Umfrage wollen wir die Auswirkungen von KI und anderen aufkommenden Technologien auf die AEC-Branche von heute und morgen wirklich verstehen", erklärte Eileen M. Canady, Chief Marketing Officer von BST Global, "und wertvolle Erkenntnisse liefern, die die zukünftige und strategische Ausrichtung der Branche bestimmen werden."

Das AI Data Consortium von BST Global ist eine Gruppe globaler Technologieführer mit dem Ziel, die Stimme der KI- und datengesteuerten Innovation für die AEC-Branche zu sein. Das Konsortium, dem Technologievisionäre der weltweit führenden Unternehmen angehören, leitet die Bemühungen zur Definition von Best Practices in der Branche, zur Erstellung von AEC-spezifischer Originalforschung, zur Förderung der Interessenvertretung der Branche und der Kunden und vieles mehr.

Dave Mulholland, Vorsitzender des Unterausschusses für Technologiedaten und KI des ACECs, sagte über die Umfrage und die Zusammenarbeit: "Die Geschwindigkeit, mit der KI unsere Branche beeinflusst, ist enorm. Kein AEC-Unternehmen kann es sich leisten, zurückzubleiben. Die Erkenntnisse, die wir aus der Umfrage gewinnen, werden Organisationen jeder Größe dabei helfen, sich in der neuen Welt von KI und Big Data zu differenzieren und zurechtzufinden."

Das Technology Committee der ACEC hat sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die geschäftlichen Auswirkungen von Technologie auf ACEC-Mitgliedsfirmen zu schärfen und die Ingenieurbranche voranzubringen. Der Ausschuss bindet ACEC-Mitglieder, Kunden und zukünftige Talente ein und beeinflusst sie, indem er ihnen zuhört und sie einbezieht, sie aufklärt und für sie eintritt, und so den Wert der Einführung digitaler Technologien vermittelt.

Wenn Sie in einem AEC-Unternehmen für Daten oder Technologie zuständig sind und an der AI Data-Umfrage von BST Global teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an Hello@BSTGlobal.com.

BST Global entwirft, entwickelt und implementiert die erste Suite von AI-gestützten Project Intelligence-Lösungen für die AEC-Branche. Neben unserem ERP-Flaggschiff bieten wir Lösungen für Arbeitsmanagement, prädiktive Einblicke und Ressourcenmanagement an, um das bestehende ERP eines Unternehmens zu ergänzen. Mehr als 120.000 Architekten, Ingenieure und Berater in 65 Ländern auf sechs Kontinenten verlassen sich täglich auf die Lösungen von BST Global, um ihre Projekte, Ressourcen, Finanzen und Kundenbeziehungen erfolgreich zu verwalten. Mit unübertroffenen Branchenkenntnissen dient BST Global seinen treuen Kunden als vertrauenswürdiger Partner und bleibt an der Spitze der Innovation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.BSTGlobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Eileen M. Canady

Chief Marketing Officer

ECanady@BSTGlobal.com