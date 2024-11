Unterföhring (ots) -- Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt rund 18 Stunden live aus Barcelona und überträgt alle Rennen und Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live- Lisa Hofmann und Sky Experte Lukas Tulovic führen aus Katalonien durch die Übertragungen, Eddie Mielke kommentiert mit Sky Experte Florian Alt alle Rennen und Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3- Fans können die MotoGP bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 13. November 2024 - Die Spannung könnte höher kaum sein: wie bereits in der Vorsaison entscheidet sich das Titelrennen in der MotoGP erst im letzten Saisonrennen. Und wie vor einem Jahr sind es Francesco Bagnaia und Jorge Martín, die sich um die Weltmeisterschaft in der Königsklasse duellieren.Während vor einem Jahr Bagnaia mit 21 Punkten Vorsprung ins letzte Rennwochenende ging und am Ende triumphierte, ist es dieses Mal Martín, der 24 Zähler vor seinem Rivalen liegt und sich erstmals zum Weltmeister der MotoGP krönen will. Die Ausgangslage spricht also klar für den Spanier: Holt er 14 Punkte, ist ihm der Titel selbst bei einem Doppelsieg Bagnaias nicht mehr zu nehmen. Sollte Martín im Sprint mindestens zwei Punkte mehr als der Weltmeister holen, würde die Entscheidung bereits am Samstag fallen.Sky Sport überträgt "The Rematch" vom 1. Freien Training am Freitag bis zum Grand-Prix-Rennen am Sonntag live. Insgesamt berichtet Sky Sport rund 18 Stunden live vom Grand Prix von Barcelona, der aufgrund der Flutkatastrophe kurzfristig Valencia als Austragungsort ablöst. Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen.Eddie Mielke und Sky Experte Florian Alt werden das Geschehen am Samstag und Sonntag bei den Rennen und Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 im Studio in München kommentieren. Moderatorin Lisa Hofmann und Sky Experte Lukas Tulovic berichten live aus Barcelona und begleiten die Zuschauer durch das MotoGP-Wochenende.Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch sieben frei wählbare Perspektiven und Feeds anbieten, die den Kunden mit Sky Stream und WOW sowie mit Sky Q zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive.Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann "Warm Up - GP Barcelona" mit dem englischen Originalkommentar live auf Sky Sport Mix.Die MotoGP mit Sky Stream live erlebenSämtliche Übertragungen der MotoGP World Championship bei Sky Sport sind auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Seit dieser Saison ist Sky Sport das neue Zuhause der FIM MotoGP World Championship in Deutschland. Als einziger Anbieter in Deutschland überträgt Sky Sport alle 20 Rennen live und berichtet umfangreicher als jemals zuvor im deutschen Fernsehen live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt.Sky Sport überträgt an allen 20 Rennwochenenden alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live - alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen. An acht Wochenenden zeigt Sky Sport zudem die Qualifyings und Rennen der FIM Enel MotoE World Championship live. Darüber hinaus wird Sky Sport auch die zwölf Rennen der sechs Veranstaltungen der FIM Women's Circuit Racing World Championship übertragen.Der MotoGP Solidarity Grand Prix von Barcelona live bei Sky Sport:Freitag:8:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix8:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix9:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix13:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix13:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport MixSamstag:8:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix9:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky Q12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix14:35 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky QSonntag:9:35 Uhr: "Warm Up - GP Barcelona" auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix13:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky Q