Krypto News: Während sich der Markt in Rot färbt, explodiert der Eichhörnchen-Memecoin!

Mit einem Anstieg von rund 85 % in den letzten 24 Stunden zeigt sich das junge Krypto-Projekt Peanut the Squirrel ($PNUT) als Ausreißer am Markt. Das Projekt, das erst vor wenigen Wochen gestartet wurde, erreicht damit eine Marktkapitalisierung von 913 Millionen US-Dollar bei einem Handelsvolumen von 1,72 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Mit diesem Raketenstart katapultiert sich die Kryptowährung auf Platz 81 der weltweit größten Token.

Binance Listing pusht Memecoin nach oben

Binance bleibt unberechenbar und überrascht die Szene mit einer Listungspolitik, die selbst erfahrene Krypto-Trader rätseln lässt. Anstatt den Fokus auf milliardenschwere Meme-Coins zu legen, hat Binance zwei kleinere Projekte, "Peanut the Squirrel" (PNUT) und "Act I: The AI Prophecy" (ACT), ohne Listing-Gebühren auf die Plattform gehoben. Diese Entscheidung hat beide Tokens in eine regelrechte Rallye versetzt: PNUT legte in nur einer Woche um über 1.000 Prozent zu und , ACT erzielte mit einem Anstieg von über 2.400 Prozent noch größere Gewinne und steht nun mit einem Handelsvolumen von 1,49 Milliarden US-Dollar als fünft-meist gehandelter Meme-Coin auf der Rangliste.

PNUT Chart der letzten Woche

Dieser Schritt zeigt ein klares Muster: Binance scheint bewusst auf Projekte mit hohem Marktvolumen zu verzichten, um kleinere, stark community-basierte Coins zu fördern. Erst im September wurde "First Neiro On Ethereum" trotz geringerer Kapitalisierung einem Konkurrenz-Projekt mit 250 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung vorgezogen. Laut Binance sind diese Entscheidungen darauf ausgelegt, eine authentische und von der Community kontrollierte Entwicklung zu unterstützen. Trader, die bereits vor der Listung in PNUT oder ACT investiert waren, konnten durch diese unerwarteten Binance-Listings riesige Gewinne verzeichnen - ein klares Zeichen, dass der Bullenmarkt der Meme-Coins in vollem Gange ist.

Wer kommt als nächstes auf Binance

Neue Meme-Coins könnten bald auf Binance auftauchen, denn der Erfolg von PNUT und ACT zeigt, wie viel Potenzial in kleinen Projekten steckt. Besonders wichtig für Binance scheint eine lebendige, organische Community zu sein - und Pepe Unchained ($PEPU) hat genau das. Der laufende Vorverkauf bietet Anlegern eine Chance, zu einem festen Preis einzusteigen, und die Resonanz ist enorm: Bisher sind 28 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Damit will das Team eine Layer-2-Blockchain auf Ethereum für Meme-Coins entwickeln, die hundertmal schneller und deutlich günstiger ist als das Hauptnetzwerk.

Mit dem derzeitigen Krypto-Bullenmarkt steigen die Ethereum-Gebühren erfahrungsgemäß stark an, was Pepe Unchained perfekt in Szene setzt. Trader rechnen mit großen Gewinnen, sobald der Token an Börsen notiert wird - manche sehen sogar eine Verzehnfachung am Horizont.

Auch Crypto All-Stars könnte ein heißer Kandidat für eine Binance-Listung sein. Zwar ist es kein Meme-Coin im klassischen Sinn, doch die Plattform setzt auf Staking und bietet Nutzern die Chance, passiv mit Coins wie DOGE, PEPE und SHIB zu verdienen. Zugang gibt's durch den Besitz von STARS-Tokens, wobei die Belohnungen von der eigenen STARS-Menge abhängen, und damit um das dreifache steigen kann. Das Konzept sorgt bereits für Aufsehen und wurde von Influencern wie Crypto Gainer als einzigartig hervorgehoben.

Was als Nächstes auf Binance gelistet wird, bleibt zwar unklar, aber Pepe Unchained und Crypto All-Stars haben beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

