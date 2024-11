Der DAX befindet sich nach einem wechselhaften Wochenstart an der wichtigen Marke von 19.000 Punkten. Kann die psychologisch wichtige Unterstützung gehalten und dadurch weiterer Kursverlust vermieden werden? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von RTL und Siemens Energy. Nach dem Hin und Her zum Wochenstart ist der DAX am Mittwoch kaum verändert ins Rennen gegangen. In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent nach ...

